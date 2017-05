Neenaka partnerja

»Nimamo več časa za dosego rešitve dveh držav. Enostranski ukrepi na terenu, izraelska širitvena politika, poskusi vsiliti Veliki Izrael na ozemlju celotne zgodovinske Palestine so se nadaljevali brez zavor. Izraela se ni poskušalo prisiliti, da spoštuje predpogoje za mir,« je pred dnevi na predavanju študentom fakultete za družbene vede dejala najbolj znana palestinska političarka Hanan Ašravi. Borka za pravice Palestincev, nekdanja ministrica za ženska vprašanja in sedanja članica izvršilnega odbora palestinske osvobodilne organizacije je sodelovala v številnih mirovnih pogajanjih. Od leta 1991, ko sta po mirovnem procesu iz Osla Izrael in PLO tudi uradno sedla za pogajalsko mizo in začela iskati rešitev dveh držav za dva naroda, so se vsa izjalovila.

Za pogajalsko mizo sta sedela dva neenaka partnerja, okupatorska država in okupirana nacija. Izrael je vedno znova zahteval in dobil podporo svojega največjega zaveznika ZDA, ki mu v obrambni proračun vsako leto primakne okoli tri milijarde dolarjev. »Niti z najmanjšim kančkom domišljije ne moremo trditi, da je bilo delovanje ZDA uravnoteženo. Vedno znova so poudarjale, da imajo strateško zavezništvo z Izraelom. Prav to je Izraelu dalo občutek izjemnosti. Vedno so delovali onstran prava in se izmazali. Ker njihove žrtve niso bile zašč