Je pa po navadi tako, da je vse lepo do takrat, ko se zgodi nekaj nepričakovanega…

Kot je zmaga Donalda Trumpa ponesla trge v pozitiven trend v zadnjih nekaj mesecih, smo zdaj priča rastoči bojazni vlagateljev, da morebiti novi predsednik ne bo mogel izpolniti svojih predvolilnih obljub o davčni in zdravstveni reformi v ZDA.

Nejasnosti glede morebitne vpletenosti predsednika Trumpa in vpliva na opustitev preiskave FBI o vpletenosti Rusije v ameriške volitve ter obtožbe o izdajanju tajnih dokumentov ruskemu ministru Sergeju Lavrovu so prinesle bojazen o morebitnem odpoklicu predsednika ZDA. S takim razpletom bi bile ZDA spet potisnjene v negotovost glede uresničitve reform in zagona infrastrukturnih projektov v ZDA, katerih najava je poganjala pozitiven občutek zadnjih nekaj mesecev.

Dogodki s puščanjem tajnih informacij v ZDA so vznemirili tudi politike v Evropi, ki so varnostno in informacijsko povezani in odvisni od ZDA. Negotovost in nepredvidljivost ameriške zunanje politike v zadnjem času predstavlja za Evropo novo geopolitično tveganje, ki ga poskušajo analitiki na novo upoštevati v napovedih.

Na trgu se je kar naenkrat povečala volatilnost in videli smo največji padec indeksa S & P 500 v zadnjih 8 mesecih. Potem ko so vlagatelji že pričakovali, da se bo indeks SP 500 počasi odlepil od nivoja 2400, je ta padel za 1,8 odstotka na nivo 2357. Pod največjim prodajnim pritiskom so bile delnice iz finančne in IT-panoge. Relativno dobro pa so jo odnesle delnice podjetij iz panoge osnovnih potrošnih dobrin. Še sreča, da smo v preteklem četrtletju videli kar solidne poslovne rezultate, drugače bi vlagatelji lahko našli več razlogov za zmanjšanje delniške izpostavljenosti, še posebej zaradi ne več tako poceni valuacij podjetij v ZDA. Evropske delnice so v primerjavi z ZDA nekoliko ugodneje ovrednotene, vendar v primeru morebitnih razprodaj na borzah zaradi globalne povezanosti to pomeni zgolj pobožno željo.

Negotovost v ZDA se je prenesla tudi na druge svetovne trge, tako da vidimo v dogajanju negativno korekcijo tudi na drugih razvitih trgih (Evropa, Azija) in na trgih v razvoju. Podobne skoke volatilnosti kot včeraj in predvčerajšnjim smo videli pred francoskimi in ameriškimi volitvami in očitno se nam po nekaj mesecih mirne plovbe obeta malo več dinamike na finančnih trgih.