Po poročanju ameriških medijev je imel Trump februarja sestanek s svetovalci, med katerima sta bila tudi pravosodni minister Jeff Sessions in Comey. Trump je vse ostale prosil, naj zapustijo sobo, saj se mora pogovoriti s Comeyjem.

Nato mu je za zaprtimi vrati povedal, da je general Flynn dober človek in izrazil upanje, da lahko Comey odstopi od preiskave. To je v zapiskih, ki jih je Comey naredil takoj po pogovoru s Trumpom.

Glede na poročanje ameriških medijev na podlagi izjav oseb, ki so blizu nekdanjemu direktorju FBI, je takšnih zapiskov še veliko več. To pomeni, da se bodo škandali v zvezi s Trumpom in ruskim vpletanjem v volitve nadaljevali.

Novico je najprej objavil New York Times, kasneje pa so jo preko svojih virov potrdili tudi drugi mediji, med drugim televizija NBC in tiskovna agencija AP.