Madžarsko tožilstvo je že zahtevalo dosmrtni zapor za četverico, ki naj bi bili vodje kriminalne združbe, ki se ukvarja s tihotapljenjem migrantov in beguncev. Med četverico so trije Bolgari in Afganistanec, ki so obtoženi večkratnega okrutnega umora in trgovanja z ljudmi. Večletne zaporne kazni v strogo varovanem zaporu se obetajo tudi preostalim sedmim obtoženim. Večina teh je iz Bolgarije in Libanona.

Begunci, med katerimi je bila večina iz Sirije, Iraka in Afganistana, so želeli iz Srbije prek Madžarske v Avstrijo. Preiskava je pokazala, da so najverjetneje umrli zaradi pomanjkanja kisika že na območju Madžarske. To je tudi razlog, zakaj je Madžarska prevzela vodenje primera, ki je avgusta 2015 pretresel evropsko javnost.