Stavka že drugi dan traja v pristaniščih, odpovedali in preložili so več deset letalskih letov, bolnišnicam primanjkuje osebja. Protesti potekajo v Atenah in drugih večjih mestih. "Želimo poslati odločno sporočilo vladi, Evropski uniji in Mednarodnemu denarnemu skladu, da ne bomo pustili, da omejujejo naše življenje," je novinarjem sporočil član komunističnega združenja PAME, Alekos Perakis.

Stavka je v prvi vrsti namenjena zmanjševanju pokojnin in davkom, ki so jih Grčiji naložili posojilodajalci iz EU in IMF. Policijski sindikat je nad Atenami razkril velik črn napis v nemškem in grškem jeziku: »Koliko je vredno življenje policista?«, ki je namenjen nemški kanclerki Angeli Merkel in Ciprasu. Nemčija namreč od Grčije že zadnjih sedem let zahteva reforme v zameno za izplačilo denarja.

Atene izplačilo novega obroka iz tretjega programa pomoči potrebujejo najpozneje julija, ko morajo povrniti sedem milijard evrov.