Čeprav je Maribor že prvak, Radomlje pa drugoligaš, je finiš v slovenski nogometni ligi zelo razburljiv. Vseh preostalih osem klubov je pred zahtevnimi izzivi. Kar pet klubov (Olimpija, Domžale, Gorica, Celje, Koper) se poteguje za tri mesta v kvalifikacijah za evropsko ligo in tudi zaslužek, saj vsaka tekma iz blagajne Uefa prinaša vsaj 215.000 evrov. Trije klubi (Rudar, Aluminij, Krško) se borijo za obstanek tako, da se skušajo izogniti devetemu mestu, ki vodi v kvalifikacije z drugouvrščenim moštvom druge lige. To bo Dob, za katerega pa je vprašanje, ali se bo sploh spopadel s prvoligaškim izidom, saj se v minulih letih že dvakrat ni odločil za napredovanje. Današnji osrednji dogodek bo na Ptuju, kjer bodo Domžale zaradi prenove igrišča gostile spomladi odlično Gorico. To bo derbi klubov, ki igrata najlepši nogomet v ligi, v zbiranju točk pa so uspešnejši Goričani, čeprav je Miran Burgić zaradi težke poškodbe kolena že sklenil sezono. Domžalska obramba popušča, saj je prejela kar šest golov na zadnjih dveh tekmah.

Krško po pričakovanjih Krško je v boju za obstanek doseglo pričakovano zmago. Radomljani so se dobro upirali, vendar so bili gostitelji konkretnejši in po nekaj zapravljenih priložnostih je vodilni zadetek dosegel Hrvat Filip Dangubić, ki v Posavju igra kot posojeni nogometaš Rijeke. Dvaindvajsetletni napadalec je stresel mrežo po natančnem strelu, potem ko mu je lepo podal Gatarić. To je bil že 13. zadetek Dangubića v letošnji sezoni, tako da se je na četrtem mestu lestvice strelcev izenačil Celjamom Daliborjem Volašem. Ko so gostje lovili izenačenje, je Krško izpeljalo lep protinapad, ki ga je po podaji Pušaverja končal Mujan in tekma je bila odločena. V zadnje pol ure so gostitelji prek Dangubića zapravili še dve lepi priložnosti za izdatnejšo zmago.

Remi na Bonifiki Razplet z remijem je zagotovo bolj razveselil Ljubljančane, ki so ohranili drugo mesto in potrdili nastop v Evropi, medtem ko so Koprčani kljub podaljšanju serije brez poraza v osmo tekmo izgubili pomembni točki. Ljubljančani so povedli po podaji Cretuja, ko je bil v kazenskem prostoru Boateng spretnejši od domačih branilcev in žogo pod vratarjem Antolovičem poslal v mrežo za svoj drugi letošnji zadetek in 0:1. Koprčani so se vrnili v igro po podaji iz kota, ko je Gregov namestil žogo Hodžiću ta pa je močno sprožil za končnih 1:1. »Prvič v sezoni bom dejal, da sem zelo zadovoljen, saj smo igrali proti tekmecu, ki ima zelo kakovostno zasedbo. Čeprav smo naredili nekaj manjših napak, smo bili boljši. Imeli smo veliko željo po zmagi. Upam, da so gledalci zadovoljni, čeprav nismo zmagali,« je tekmo videl trener Kopra Igor Pamić. »Lahko bi zmagali, pa tudi izgubili. Zadovoljen sem tudi s točko. Ne morem verjeti, da se nam na vsaki tekmi poškodujeta dva igralca,« je dodal trener Olimpije Safet Hadžić.

DOMŽALE – GORICA danes ob 17. uri na Ptuju, sodnik: Perić Domžale so se tik pred koncem sezone znašle v zanimivem položaju, drugačnem od jesenskega, ko se je zdelo, da nekako ne morejo ne višje in ne nižje od tretjega mesta. Danes so povsem enakovreden tekmec za drugo, a imajo obenem le točko več od četrtega, teoretično je mogoč celo padec na peto ali šesto mesto. Če so se drugi Olimpiji približale zaradi njenih neuspehov, so jih na rob Evrope pripeljale lastne negativne serije, tudi zadnja s tremi porazi na zadnjih štirih tekmah. Novogoričani imajo za seboj uspešnejšo pomlad z desetimi tekmami brez poraza (6 zmag), s katerimi so prišli celo na prag naslova podprvaka. Zanj se tri kroge pred koncem obeta troboj, iz katerega pa lahko prva izpade prav Gorica, saj bi morebitna zmaga Domžalčane dovolj oddaljila. Na tekmi, ki bo z več zornih kotov še pomembnejša kot preostale v tem delu sezone, bi utegnila pomembno vlogo igrati tudi psihična stabilnost. Tu so Novogoričani v rahli prednosti, saj Domžalčanom misli uhajajo na veliki finale pokalnega tekmovanja. Za nameček bodo najpomembnejšo prvenstveno tekmo pomladi odigrali na »nevtralnem« igrišču na Ptuju. »Ni predaje. Naš cilj je še vedno drugo mesto, nato pa osvojitev slovenskega pokala,« napoveduje trener Domžal Simon Rožman. Verjetni postavi – Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Franjič, Vetrih, Husmani, Repas, Ožbolt, Bratanović. Gorica: Sorčan, Škarabot, Kavčič, Boben, Gregorič, Humar, Kolenc, Žigon, Kapić, Osuji, Filipović. Naš namig: 0.

RUDAR – ALUMINIJ danes ob 18. uri, sodnik: Balažič Velenjčani so s štirimi porazi na zadnjih petih tekmah (premagali so le Olimpijo) sami sebe pahnili v boj za obstanek. V letošnji sezoni so doživeli kar nekaj presenetljivih porazov, zato so se pojavile govorice, da so bili takšni senzacionalni izidi posledica športnih stav. V Velenju so odločno zanikali nečednosti, a Rudar je lani sklenil sodelovanje z vlagateljem v klub, ki se je v preteklosti ukvarjal s prirejanjem iger na srečo in športnih stav. Odnosi v slačilnici med domačimi igralci in prišleki iz tujine so menda skrhani, a Velenjčani imajo kakovostno zasedbo in trenutno tudi prva strelca lige. Hrvat Dominik Glavina in Kamerunec John Mary sta dosegla vsak po 16 golov, torej skupno več kot dve tretjini izmed vseh zadetkov (46) Velenjčanov v sezoni. Medtem ko Velenjčane čaka stresna tekma za obstanek, menedžerji oba najboljša strelca lige že prodajajo v tujino in se hvalijo s ponudbami zanju, zato bosta v strahu pred poškodbo morda igrala z ročno zavoro. Aluminij je prav za konec sezone ujel odlično formo, ekipa je tekaško, tehnično in taktično odlično pripravljena. Kidričani so mojstri protinapadov, v katerih blestijo Kramer, Škoflek, Vrbanec, Tahiraj in Mesec, ki so sposobni zlomiti vsako obrambo v ligi. Za njih se zanimajo preostali slovenski prvoligaši, zato si roke že mane predsednik kluba Zvonko Jevšovar. Verjetni postavi – Rudar: Radan, Mužek, Zec, Billong, Iharoš, Babić, Bolha, Vručina, Glavina, Črnčič, Mary. Aluminij: Janžekovič, Turkalj, Jakšić, Kocić, Zeba, Mesec, Škoflek, Kramer, Muminović, Vrbanec, Tahiraj. Naš namig: 0.

MARIBOR – CELJE jutri ob 20.15, sodnik: Obrenović Še v Ljudskem vrtu pred štajerskim derbijem na glas poudarjajo, kako Celjani (bolj) potrebujejo točke. Toda vijoličasti, štirinajstemu naslovu navkljub, potrebujejo tudi (vsaj malo) boljši vtis. Remi z Gorico so ob rajanju še morda pogoltnili, poraz v Kidričevem že težje. Koliko je Mariboru rezultat še imperativ? »Ne pozabljam, da so zmage vedno pomembne, tudi če si prvak prej in četudi igraš z mladinci. Ampak… Kdaj, če ne zdaj?« je miselnost, s katero kader sestavlja Darko Milanič. Poleg stalnega argumenta – izostanek Dareta Vršiča, Marwana Kabhe in Denisa Šmeja, ki še vedno ne trenirajo – so bili za Milaniča novi izostanki Luke Zahovića, za katerega klub odkrito želi, da postane prvi strelec prvenstva in bo danes igral od prve minute, ter Mitje Vilerja in Mateja Palčiča. Maribor je v Kidričevem vse tri zadetke dobil prav po bokih, na sredini pa Valon Ahmedi in Damjan Bohar nista dovolj kreirala. Tokrat bo manjkal kaznovani Blaž Vrhovec. Kako torej proti Celju, da se ne ponovi Aluminij? »Zdaj morda tudi 'na silo' s kom poskusimo, popravljamo, da bo junija vse lažje,« z mislijo na prihodnost odgovarja Milanič. Celjani so proti Krškemu zapravili (prvo) možnost za četrto mesto, zato bo drevi zanje popravni izpit, kar velja še zlasti za trenerja Igorja Jovičevića, ki je prevzel krivdo za poraz. Verjetni postavi – Maribor: Obradović, Karničnik, Šuler, Rajčević, Viler, Pihler, Mertelj, Ahmedi, Tavares, Novaković, Zahović. Celje: Rozman, Brecl, Džinić, Travner, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Požeg Vancaš, Podlogar, Cvijanović, Volaš. Naš namig: 0.

Krško – Radomlje 2:0 (1:0) Strelca: 1:0 Dangubić (31), 2:0 Mujan (63). Stadion Matije Gubca, gledalcev 900, sodnik: Borošak (Spodnji Duplek), rumeni kartoni: Gatarić; Lidjan, Rokavec, Krcić. Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Krajcer, Pušaver, Pavić (od 58. Dušak), Kovačič (od 59. Kosić), Mensah, Dangubić, Gatarić (od 82. Sokler), Mujan, trener: Zorko. Radomlje: Ivačič, Kumer (od 69. Vasilj), Jazbec, Zukić, Marinšek (od 53. Gajić), Barukčić, Lidjan, Rokavec (od 61. Krcić), Janković, Cerar, Nunić, trener: Zildžović. Igralec tekme: Filip Dangubić (Krško). Streli v okvir gola: 9:2, streli mimo gola: 6:1, koti: 9:6, prekrški: 14:19, prepovedani položaji: 1:0, posest žoge (v odstotkih): 55:45.