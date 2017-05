Po poročanju angleških medijev imajo igralci angleškega velikana v pogodbah zapisane klavzule, s katerimi jim lahko uprava v primeru neigranja v ligi prvakov odvzame kar četrtino plače. Rdeči vragi imajo še najboljše možnosti, da v prihodnji sezoni zaigrajo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, če osvojijo naslov v evropski ligi, kjer se bodo v velikem finalu pomerili z Ajaxom.

A tudi če se Manchester Unitedu letos ne kvalificira v ligo prvakov, to ne bo pretirano vplivalo na njihove prihodke. Vsaj tako gre sklepati po zadnjih finančnih projekcijah. V klubu namreč ocenjujejo, da bodo navkljub izostanku tekem v letošnji sezoni lige prvakov njihovi prihodki znašali med 652 in in 663 milijonov evrov oziroma 35 milijonov evrov več, kot so sprva predvideli.

United, ki je samo lani beležil 223 milijonov evrov dobička, naj bi tako še povečal že tako rekordni lanski promet. Ta je lani znašal 600 milijonov evrov, s čimer so rdeči vragi lani na prihodkovni ravni premagali vsa nogometna moštva na svetu. »Predvidevamo, da bo finančno poslovanje boljše od začetnih napovedi. Veseli nas, da bomo sezono 2016/2017 končali uspešno tako na igrišču kot izven njega,« je sporočil izvršni podpredsednik Uniteda Ed Woodward.