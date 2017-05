Iz pisarne se vidi krasno! Tukaj smo zato, da smo uspešni. Vedno gledamo na klub kot celoto, tudi težke trenutke je treba prebroditi skupaj. V športu niso zgolj zmage. Iz napak se moraš naučiti in stopiti stopnjo višje. Ni pa samoumevno postati prvak slovenske lige.

Razen imidža in zadovoljstva naših navijačev in vseh nas se v slovenskem prostoru finančno kaj več ne spremeni. NZS da to, kar da. Ambicija pa seveda je, da skušaš skozi kvalifikacije za ligo prvakov priti do odmevnejših dosežkov, ti pa so nato povezani s finančnimi vložki.

V Mariboru smo precej zahtevni: na vsaki tekmi bi radi zmagali, odlično igrali… Olimpija ima svojo zgodbo, svoje težave in uspehe, 21 let so v Ljubljani čakali na naslov prvaka. Maribor jih je medtem osvojil štirinajst, še sedem pokalnih in štiri superpokale. Tega se navadiš, pritisk pa je v Mariboru ves čas prisoten.

Saj vidite, da je zdaj bolj mirno (smeh).

Biti uspešen, uspeh pa se meri v točkah. Privoščiš si lahko toliko, kolikor imaš, tako smo se odločili od začetka. Nimamo nekoga za seboj, ki bi nas finančno pokrival, že vsa ta leta moramo vse narediti sami. Nikoli ne delamo selekcije na podlagi financ. Morali smo poiskati mlade igralce in jih izbrusiti, poskušali biti z njimi uspešni in jih dobro unovčiti. Je pa treba biti strpnejši kot sicer. Taka filozofija za zdaj ostaja.

Vse je relativno in stvar trenutka. Nikoli nimaš dovolj igralcev za prodaje v visokih zneskih, cena igralcev je kvečjemu bolj odvisna od uspeha v Evropi. Doslej nam je to dobro uspevalo. NK Maribor ne more živeti od sponzorjev, marketinga, prodaje vstopnic. Nekje moramo vedno dodajati, upam, da nam to uspeva tudi letos.

Slovenija je globalno gledano majhna država, pa se nočem izgovarjati na majhnost. Večje države so tržno privlačnejše kot Slovenija. Želimo si, da bi povečali vložke sponzorjev, saj lahko ponujamo večjo prepoznavnost. To je naše delo, bili smo razmeroma uspešni, je pa dosedanji način premalo za raven, na kateri funkcionira NK Maribor. Zato iščemo druge rešitve.

Vsi klubi, ki se tako financirajo kot mi, so vsako leto odvisni od rezultatov. Zato nastanejo oscilacije. Če vprašate mene, bi takoj podpisal vsakoletno uvrstitev v skupinski del (vsaj) evropske lige. Toda na to moraš biti pripravljen. Situacija zdaj ni takšna kot pred tremi leti, ko smo bili v ligi prvakov, smo se pa odgovorno vedli pri porabi sredstev. Daleč od tega, da bi denar metali stran. Poskušamo poslovati racionalno in se prilagajati situaciji. Liga prvakov zahteva mnogo več ljudi, tako v stroki kot organizaciji, ko pa vrhunski rezultat izostane, se je treba prilagoditi.

Vsi skupaj – športni direktor, generalni sekretar, predsednik kluba – se pogovarjamo, kako naprej. Nismo »gemblerji«. Pogovori potekajo medsebojno, športni del predlaga in mu prisluhnemo, saj ima prav ta največje uspehe v zadnjih desetih letih. Višina pogodb in širina igralskega kadra se prilagajata finančni situaciji. Vedli se bomo količini denarja, ki ga imamo, primerno.

To je bolj vprašanje za športnega direktorja (smeh). Iz mojih izkušenj je bilo vedno korektno z obeh strani.

Mi bi vsi radi vse. Takšni smo. Na žalost pa ne gre vse, sploh pa ne tako hitro. Če se spomnim, ko smo pred leti začenjali »novo« zgodbo, si niti v sanjah ne bi predstavljal, da bomo dosegli vse, kar smo. In da smo še na zemljevidu, še štirinajstič prvaki. Vedno je treba gledati naprej, ne glede na to, ali so slabši časi. Ne cvetijo vedno vijolice (smeh). Toda pred nami sta Evropa in nov prestopni rok.

Četudi sem na funkciji poslovnega direktorja, sem v osnovi športnik, zato sem z glavo bolj na zelenici. Skušam miriti čustva. Nisem najboljši partner za gledanje tekem, ker jih spremljam najbrž preveč emocionalno, a skušam biti bolj racionalen.

Nobene korelacije ni med nama, bi se pa pridružil izjavi Mitje Vilerja, da bi gledalci seveda radi, da bi mi v prvi minuti vodili s 3:0. Tudi sam bi si tega želel, a realnost je drugačna. Stroka je samostojna, opravlja odlično delo, zaradi nje smo tu, kjer smo.

Če bi bilo po moje, bi bili 3. junija v Cardiffu (na finalu lige prvakov, op. a.). To je utopija, cilj pa je biti uspešen v Evropi. Slabih ekip ni, ves svet igra nogomet, to je velik boj, veliko je tudi odvisno od žreba. Zadnji dve sezoni smo imeli kar neugodnega (leta 2015: Astana, leta 2016: Levski, Aberdeen, Gabala).

Nismo še dobili uradnega odgovora, izbira je v njihovi domeni. Mislim, da bo predsednik tisti, ki ga bo podelil.

Kaznovani smo glede na predkaznovanost, zato se toliko več nabere. Je pa res, da je ta znesek morda nekoliko neadekvaten, če pogledamo, da dobimo iz naslova TV-pravic 50.000 evrov. Se pa skupaj z violami trudimo, da bi bilo teh kazni manj, saj na prvem mestu izpostavljamo varnost.

Bil sem na komisiji ministrstva za zdravje, ko so razpravljali o tem. Maribor spremembo podpira, saj bi se tako izenačile možnosti in pravice vseh organizatorjev. Na Borštnikovem srečanju, v parlamentu, Cankarjevem domu ali na sprejemu pri predsedniku države, da koncertov niti ne omenjam, je alkohol dovoljen, na športni prireditvi pa si gledalec ne more privoščiti malega piva. Slovenski šport gotovo ne bo rešil problema alkoholizma pri nas, ni pa niti tisti, ki ga bo spodbujal. Nihče ne bo šel na tekmo samo zato, da bo tam pil. Zdaj imajo od športnih prireditev največ bližnje gostilne.

Mi smo bili nanj pripravljeni, čakali smo datum in prizorišče, toda NZS se za to ni odločila.

Za zdaj sodelujemo korektno. Javimo se, ko se želimo oglasiti, in imamo sogovornika, ko želimo odgovore.