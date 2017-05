Katalonec je lansko poletje po uspehih, ki jih je dosegel v Španiji in Nemčiji, odprl novo poglavje v svoji trenerski karieri in se podal na Otok, kjer je prevzel vodenje Manchester Cityja. A eden najbolj uglednih in zaželenih nogometnih strategov je hitro spoznal, da je v Angliji pot do uspeha mnogo težja, kot drugod. Njegova ekipa je izpadla v vseh domačih pokalih, se od lige prvakov poslovila v osmini finala, v prvenstvu pa bo v najboljšem primeru končala na tretjem mestu. Tako je že pred časom postalo jasno, da se bo Guardioli sploh prvič v trenerski karieri primerilo, da bo sezono končal brez osvojene lovorike.

»V Barceloni in Bayernu si moral zmagovati z naskokom. Če se to ni zgodilo, ti druge priložnosti niso več ponudili,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci Manchester Cityja dejal 46-letnik in priznal, da je bil pritisk s strani prejšnjih delodajalcev mnogo večji kot v Angliji. »Tu so mi ponudili še eno priložnost, ki jo bom skušal izkoristit. V mojem primeru je tako, da če me odpustijo, je z mano konec. V to sem prepričan. Če naslednja sezona ne bo dobra, me pogodba s klubom veže še eno leto. Če tudi tedaj ne bom uspešen, bo vodstvo poiskalo zamenjavo. V klubu nisem zaradi tega, ker sem Pep, oziroma zaradi svojih preteklih dosežkov,« je še poudaril Guardiola.