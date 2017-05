Med 20 najboljših na svetu se je uspelo uvrstiti ekipi FLL Black and White, v kateri je šest učencev od 6. do 9. razreda iz I. osnovne šole Celje, s projektom StayBW. Ta ponuja edinstveno rešitev za lastnike psov.

»Izdelali smo poseben varnostni nastavek za pse, ki je prenosljiv in primeren za vsakdanjo uporabo. Ugotovili smo namreč, da se predvsem v mestih lastniki psov pogosto spopadajo s težavo, kam privezati psa, medtem ko želijo v trgovino ali drugo ustanovo po opravkih, kamor je vstop štirinožcem večinoma prepovedan. Ta nastavek pa lahko lastnik pred vstopom v lokal ali drug objekt enostavno pritrdi na neko gladko površino,« je inovativno rešitev opisala učenka Tea Simič, članica zmagovalne ekipe.

V njej so še Lija Kužner, Matevž Bervar, Matija Pilko, Gašper Bervar in Miha Kužner. In vsi se bodo junija v Washingtonu potegovali za sedmo nagrado za inovativnost. Ekipa Black and White iz I. osnovne šole Celje je bila med prestižno dvajseterico izbrana med 30 državami sveta, vsi pa so prijavljali inovativne projektne rešitve na temo živalski zavezniki – raziskovanje odnosov med ljudmi in živalmi.

»Za mlade je vključenost v ta projekt izjemna izkušnja, saj učenje postane igra, igra pa je učenje,« pravi mentorica Ingrid Zupanc Brečko. Mladi pa v FLL, ki je kratica za mednarodni multidisciplinarni raziskovalno-izobraževalni program s poudarkom na robotiki, ki ga je leta 1989 ustanovil Dean Kamen, da bi mlade navdušil za znanost in tehnologijo, nenehno spoznavajo nove oblike dela in se vsak dan naučijo kaj novega skozi igro, ob tem pa se še zabavajo.