Med zelenimi tehnologijami, kot so denimo na seznam uvrščeni leteči taksiji v Italiji, leteči avtomobili v Dubaju ali ameriška električna letala, so avtorji lestvice na seznam uvrstili tudi ljubljansko kartico urbana. Kot so ob tem zapisali na ljubljanski mestni občini, je urbana ena od redkih zelenih tehnologij na lestvici, ki je že v uporabi. Na mednarodnem portalu Virgin so zapisali, da tehnologija v slovenskem glavnem mestu morda res ni tako razvita kot na Kitajskem ali Ameriki, »ampak v zeleni prestolnici Evrope 2016 znajo narediti majhne premike z velikim učinkom.« Ob tem so izpostavili predvsem večnamensko enotno kartico urbana, ki ima na okolje velik vpliv, saj uporabnike vzpodbuja k rabi javnega prevoza. Kartica lahko namreč služi kot vozovnica za mestne avtobuse, z njo pa si lahko uporabniki tudi izposojajo mestna kolesa ali knjige v mestnih knjižnicah. »Tisti, ki težje hodijo, pa lahko uporabijo tudi brezplačna električna vozila kavalir,« so kot zeleno rešitev še izpostavili na mednarodnem portalu.