Organizatorji Druge godbe so bili v teh letih že večkrat primorani zamenjati festivalsko politiko, tako v lovu za financami kot obiskovalci v poplavi številnih kulturnih dogodkov – od celodnevnih rajanj v Križankah do zgoščenega maratonskega dogajanja po različnih lokacijah v Ljubljani. Tudi letos bo malce drugače; pred dvodnevnim zgoščenim koncertnim tempom v prestolnici se bo lahko festivalska publika dan prej ogrevala že na Obali (brezplačen avtobusni prevoz iz Ljubljane v Piran in nazaj). Razdevičili bodo novo festivalsko prizorišče, skladišče soli Monfort pri Bernardinu.

Polkabalkan na nekdanji dan mladosti Na nekdanji dan mladosti bo na piranskem Tartinijevem trgu festival zagnala zanimiva avstrijsko-slovenska zasedba Roy de Roy. Kot je povedal Bogdan Benigar iz programskega odbora Zavoda Druga godba, je kar nekaj odličnih zasedb, ki so jih (so)ustvarili Slovenci, živeči v tujini, in nanje se bodo osredotočili tudi v prihodnje. Fantje iz Roy de Roy delujejo na Dunaju, pojejo v glavnem v slovenščini, na njihove plesne ritme pa »žurajo« predvsem Avstrijci. Njihovo glasbo opredeljujejo kot električni punkrockpolkabalkan crossover. Še enega zvezdnika svoje dežele velja izpostaviti v obalnem paketu, to je ganski glasbeni junak King Ayisoba; v mednarodne vode se je izstrelil s pomočjo založbe Makkun Records, ki jo vodi Zea, pevec kultnih The Ex. Ena osrednjih programskih niti letošnje edicije festivala so nedvomno pevke, ki izstopajo tako po glasbeni plati kot po angažiranih besedilih. Norveška art-pop umetnica Jenny Hval se je lani proslavila z najboljšim skandinavskim albumom Blood Bitch, pevka francosko-malijskega rodu Inna Modja pop glasbi in hiphopu dodaja še malijsko tradicijo, Gaye Su Akyol pa je najnovejši biser carigrajske glasbene scene z darkerskim pridihom.