Program festivala so oblikovali Bogdan Benigar, Nika Vogrič Dežman, Senada Čorović, Ira Kolbezen in Zoran Pistotnik, kot prvo ime letošnje 38. izvedbe pa so izpostavili britansko zasedbo Sons of Kemet, ki je na Drugi godbi gostovala leta 2015 in danes velja za enega najvplivnejših plesno-jazzovskih bendov. V svoji glasbi vključuje afrokaribske ritme, etiopski jazz, free jazz in dub.

Festival bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma odprl španski glasbenik Rodrigo Cuevas s skupino, za njim pa bodo nastopili še maroška zasedba Bab L'Bluz, Orquesta Akokan s Kube in ameriška izvajalka Moor Mother.