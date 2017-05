Kritika koncerta Salifa Keite: Od afriškega popa do tradicije in nazaj

Salif Keita sodi v prvo generacijo afriških glasbenikov, ki so se približali povprečnemu zahodnemu ušesu. Večji del zahodnjakov je v drugi polovici osemdesetih let, torej ravno v času, ko je tako imenovani trend world music zajemal najdaljši zalet, stopil v stik z raznovrstnimi afriškimi godbami. Kar seveda ne pomeni, da je Keita na sceno stopil tako pozno, če na popularno glasbo pogledamo širše. Do tega, za Evropejce prelomnega trenutka je namreč premagal že marsikatero visoko oviro in očitek ter se zavezal in poklonil glasovom okolja, iz katerega je izšel, ki do njega ni bilo vedno prijazno. Od zunaj narekovane notranje drame mu vseeno niso vzele poguma in tovrstno »nenaklonjenost« je obrnil sebi v prid. Strpno in vizionarsko je čakal na svojo priložnost, da je (o)plementil svoj afriški soul, tako v umetniškem kot življenjskem pogledu. Z osmišljeno vizijo se je sicer iz varnega zavetja (Pariz) odprl vsemu svetu ter z na novo pridobljeno duhovno avtoriteto začel ozaveščati o ključnih problemih svojega podnebja. Kot mi je zaupal v pogovoru: »Moj namen ni samo zabavati ljudi, temveč jim tudi posredovati sporočilo o svobodi.« S plesom etnično in narodnostno pisanega občinstva na odru in pod njim mu je to nedvomno uspelo.