Luciano Pavarotti Nessun dorma »Nihče naj ne spi! Niti ti, princesa, v svoji hladni spalnici, ki gledaš zvezde, ki trepetajo od ljubezni in upanja,« je prevod arije Nessun dorma iz tretjega dejanja opere Turandot Giacoma Puccinija, ki jo je menda najbolje zapel ravno Luciano Pavarotti (1935–2007). Posnetek, ki je na youtubu ta teden najbolj poslušan – ima več kot 3 milijone ogledov – je italijanski tenorist zapel 16. julija 1994 v Los Angelesu, na koncertu treh tenorjev (ob Pavarottiju še Placido Domingo in Jose Carreras). Filharmonikom iz Los Angelesa in zboru opere iz istega kraja je dirigiral legendarni Zubin Mehta. Pravijo, da si je koncert, s katerega je tudi pomembna plošča The Three Tenors in Concert, po televiziji ogledalo kar 1,3 milijarde gledalcev. Mimogrede, opera Turandot, prvič uprizorjena leta 1926, je zadnje (nedokončano) Puccinijevo delo. In še o velikem Pavarottiju: verjetno je komercialno najuspešnejši klasični tenorist vseh časov. Rodil se je v Modeni in ko ni uspel kot nogometni vratar, se je povsem posvetil petju. Njegov največji vzornik je bil Mario Lanza.

Tzvi Erez Dobro uglašeni klavir – Preludij 1 v C-duru Kanadsko-izraelski pianist ima na youtubu več kot 1,6 milijona ogledov, a je morda njegovo delo popularno tudi zaradi tega, ker je preludij Johanna Sebastiana Bacha (1685–1753) podlaga za atraktivno ameriško serijo Mentalist. 2 minuti in 14 sekund čistega užitka. Ereza so pred časom preiskovali, saj naj bi si milijone svojega bogastva nabral s prepovedanimi piramidnimi sistemi, a očitno ima kar nekaj smisla za muziko. Posnel je okoli 20.000 različnih skladateljev, najraje ima Bacha.

Joshua Bell violinski koncert v D-duru, op. 35 Bell je nastopil z ameriškim nacionalnim mladinskim orkestrom na festivalu Proms v Londonu leta 2013. Dirigent je bil Valerij Gergijev. Concerto je leta 1878 ustvaril ruski skladatelj Peter Iljič Čajkovski (1840–1893) in velja za eno najzahtevnejših del za violino. Ameriški glasbenik in dirigent Joshua Bell (1967), ki ima s concertom na youtubu okoli 900.000 ogledov, velja za enega najboljših violinistov na svetu, pred časom pa se je proslavil tudi z nastopi na postaji podzemne železnice v Washingtonu.

Eric Whitacre Light and Gold: Lux Aurumque Gre za prvo ploščo s šestnajstimi skladbami, na kateri se je ameriški skladatelj Eric Whitacre (1970) prvič preizkusil v vlogi skladatelja in dirigenta. Mojster sodobnih koralov je za ploščo Light and Gold dobil leta 2012 grammyja, še bolj pa se je kot ustvarjalec popularne glasbe proslavil s Temo siren v filmu Pirati s Karibov: z neznanimi tokovi. Lux Aurumque, skladba, ki začenja svetleče zlati album, ima okoli 600.000 ogledov na youtubu, posvečena je božiču in povezana z latinsko pesmijo, ki slavi prihod novorojenega otroka.

Neznani izvajalci Balet Romeo in Julija Posnetek na youtubu je leta 2014 prispeval Sergio SC, ga natančno opremil z razlagami in časovnicami, hkrati pa priznal, da ne ve ne kdo izvaja balet ne kdo orkestru dirigira. Morda gre za Opero Bastille iz Pariza, a to ni gotovo. Posnetek je dolg kar 2 uri in 17 minut, ogledalo pa si ga je kakšnih 330.000 gledalcev. Ruski skladatelj Sergej Prokofjev (1891–1953) je balet po motivih Shakespearjeve tragedije, napisan v neoklasicističnem slogu, na oder prvič postavil leta 1939 v Narodnem gledališču v češkem Brnu.

Ivo Pogorelić Gaspard de la nuit Ravelovo delo za klavir v treh delih, izpod prstov nekoč jugoslovanskega čudežnega dečka, zdaj pa največjega hrvaškega pianista Iva Pogorelića (1958), ima na youtubu okoli 730.000 ogledov. Objavljeno je bilo leta 2011, ima 4210 plusov in 66 minusov. Mimogrede, gre za skladbo, ki ima za podlago poezijo Aloysiusa Bertranda in velja za eno najtežjih klavirskih del v zgodovini. Francoski skladatelj Maurice Ravel (1875–1937) je namreč tretji del Scarbo napisal tako zapleteno, da bi bil težji za igranje kot skladba Islamey Milija Balakirjeva.

Kurt Masur in Gewandhausorchester Sen kresne noči, uvertura op. 21 Še eno delo, ki temelji na Shakespearjevi igri, je leta 1826 kot uverturo napisal nemški skladatelj Felix Mendelssohn. Na 12-minutnem posnetku iz leta 1997 igra uverturo priznani orkester iz Leipziga. Vodi ga eden najboljših dirigentov prejšnjega stoletja, tudi Nemec, mojster, ki je večino življenja ustvarjal v Vzhodni Nemčiji, Kurt Masur (1927–2015). Masur je po letu 1991 veliko deloval na zahodu, bil je tudi umetniški vodja newyorških filharmonikov.

Andrea Bocelli, Ariana Grande E più ti penso Italijanski tenorist (1958) je na svoji zadnji plošči iz leta 2015 z naslovom Cinema predstavil svoj pogled na znane šlagerje, ki so jih prepevali v velikih filmskih uspešnicah. Zajtrk pri Tiffanyju, Doktor Živago, Fantom iz opere, Boter, Gladiator… Na mali plošči je posebej izšla popevka E piu ti penso, skladba iz filma Bilo je nekoč v Ameriki, ki jo Bocelli nežno gode v italijanščini skupaj z Ariano Grande. Mimogrede, skladba ima na youtubu skoraj 22 milijonov ogledov.

Celtic Woman You'll Never Walk Alone Poslušalca včasih kar preseneti, kaj vse je lahko klasična glasba. Če poznate nogomet, potem se pri naslovu niste zmotili, ja, gre za himno angleškega nogometnega kluba FC Liverpool, ki so jo leta 1963 zapeli Gerry and the Pacemakers, producent pa je bil George Martin. Skladba je bila v originalni verziji res zapeta že v muzikalu Carousel, kar pa seveda ne more biti opravičilo za patetiko, ki jo proizvaja obupno oblečena irska ženska ekipa pevk, pomešana z otroki in glasbeniki. Skladba ima skoraj 5 milijonov ogledov.