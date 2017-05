Februarja letos, dober mesec dni preden je bil imenovan za predsednika uprave novogoriške igralniško-turistične družbe Hit, ki je v državni lasti, je Janez Mlakar postal četrtinski lastnik mariborskega podjetja Barok, d. o. o. Enak delež v Baroku imajo še tri osebe, med njimi Smiljan Ramšak, ki je tudi direktor podjetja.

Pred dvema letoma so policisti izvedli obsežno akcijo, katere del so bile tudi hišne preiskave pri Smiljanu in Juretu Ramšaku. V obtožnem predlogu je na podlagi prisluhov podrobno opisano, kako je Smiljan Juretu prodajal konopljino olje za 20 evrov na miligram, Jure pa ga je prodajal rakavim bolnikom za 35 evrov na miligram. Zapisano je tudi, da sta se novembra 2014 sprla in da je potem Jure drogo kupoval drugje, Smiljan pa