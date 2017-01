Slovenija že več let napoveduje spremembo igralniške zakonodaje, s katero bi olajšala zaostrene administrativne pogoje igralniškega posla, dovolila privatizacijo igralnic in po novem tudi vstop zaposlenih v lastništvo igralniških družb. Predlogi sprememb zakona o igrah na srečo so sedaj vendarle pripravljeni in po zadnjih koalicijskih usklajevanjih prihajajo na vladno mizo. Kljub predvideni sprostitvi omejitev na področju lastništva pa bo država s podeljevanjem koncesij obdržala javni monopol in s tem pregled nad prirejanjem klasičnih iger in stav.

»Odločitev za tako ureditev je posledica tehtnega premisleka o razlogih, zaradi katerih je po ustaljeni sodni praksi sodišča Evropske unije dovoljeno uvesti tako strogo omejitev konkurence na tem področju. Cilja, ki ju ministrstvo za finance poskuša doseči v zvezi z bodočo ureditvijo prirejanja klasičnih iger na srečo in stav, sta boj proti kriminalu (goljufiji in pranju denarja) in visoka raven varstva potrošnikov,« odločitev pojasnjujejo na finančnem ministrstvu. Prepričani so namreč, da se lahko proti kriminalu borijo le z ustreznim nadzorom. Ta pa je lažji, če igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju.

Pot k privatizaciji Osrednji poudarek nove igralniške zakonodaje je priprava terena za privatizacijo Hita in Casinojev Portorož ter Bled, kjer bi država rada prodala svoje deleže. Zanje bi se poslej lahko potegovale tako domače kot tuje zasebne gospodarske družbe, v igralniških podjetjih pa bi lahko pridobile tudi več kot zgolj polovični lastniški delež. S tem se država nadeja vstopa novih domačih in tujih vlagateljev v slovensko igralniško industrijo. Med tistimi, ki naj bi preverjali smotrnost nakupa Hitovih delnic, sta se denimo doslej omenjala avstrijski igralničar Novomatic in družba Monte Rock grškega podjetnika Petrosa Statisa, ki je leta 2015 kupil Hitov kompleks Maestral v Črni gori. In kdo bo prodajal deleže v igralniških družbah? V največji meri država. V Hitu Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) obvladujeta 40-odstotni delež. V Casinoju Bled ima SDH 43 odstotkov navadnih delnic, Kad pa dobre tri odstotke. V Casinoju Portorož obe državni družbi skupaj obvladujeta dobro četrtino igralničarja. Na spremembo zakonodaje in možnost prodaje ali nakupa čakajo tudi zasebni lastniki. Solastnik blejske in portoroške igralnice je denimo sežanska družba Gold Club v solasti Lorisa Požarja, ki je del svojega imetja v igralniški industriji pravkar prodal Špancem. Z njim povezana družba GC Investicije, lastnica 7 odstotkov delnic Casinoja Bled, pa že več let čaka na spremembo igralniške zakonodaje in možnost vstopa v lastništvo blejskega igralničarja. Večji solastniki portoroške igralnice so tudi družbe Casino Riviera, Bernardin Arkade in Eurotas. Zadnji dve podjetji obvladuje celjski nepremičninski mogotec Aleksander Jančar, za prvim pa naj bi stal ljubljanski poslovnež Rok Furlan.

Tudi delavci bi lastninili In kdo bo kupoval? Po novem lahko tudi zaposleni. Prenovljena igralniška zakonodaja naj bi skupaj z zakonom o delavskih odkupih, ki ga usklajujejo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in bo predvidoma naslednji mesec prišel v javno obravnavo, vstop v lastništvo igralniških družb dovolila tudi delavcem. Ti sedaj niso imeli možnosti, da bi postali solastniki podjetij, poslej pa bi to lahko postali skozi združevanje v delavske zadruge. V stranki Socialnih demokratov, kjer so pripravili predlog omenjenega zakona, so prepričani, da bi možnost delavskega solastništva pomenila alternativo nebrzdani privatizaciji igralnic. Zaposleni v Hitu takšno možnost podpirajo in pravijo, da so nanjo čakali že dvajset let. Denar za nakup naj bi zbrali tudi s pomočjo bančnih posojil.

Omejitev oglaševanja Poleg možnosti privatizacije predlog novele zakona o igrah na srečo prinaša odpravo licenc za igralniške delavce in nov tip koncesije za prirejanje iger na srečo prek interneta, ki ne bo več pogojen s tem, da ima ponudnik spletne igre na srečo pred tem tudi koncesijo za klasično igralnico. Trajno koncesijo za prirejanje klasičnih iger na srečo (drugi koncesionarji imajo časovno omejene koncesije) bi s tem zakonom neposredno dobila Loterija Slovenije, za prirejanje stav pa Športna loterija. Bi pa nov zakon v primerjavi z veljavnim Loterijo Slovenije omejil z maksimalnim številom iger, ki jih bo lahko prirejala. Predlog sprememb zakona po navedbah ministrstva posega tudi v oglaševanje iger na srečo. S predpisanimi omejitvami glede terminov, vsebine in načina oglaševanja bi dopustili le zmerno oglaševanje, ki ne bi spodbujalo čezmerne udeležbe ali prikazovalo prirejanja iger na srečo kot nekaj pozitivnega.

Goriška čaka novega vodjo Imena vseh 14 kandidatov za novega predsednika uprave Hita za zdaj poznajo le nadzorniki družbe in jih javnosti ne razkrivajo. Kadrovski agenciji Profil so zaupali izbor peščice najboljših, ki se jim bodo lahko s svojo vizijo vodenja predstavili tudi osebno. Se pa na Goriškem vse bolj segreva ozračje in množijo ugibanja o imenu in zakulisnih igrah. V svetniški skupini Goriška.si so novogoriškega župana in vodstvo Slovenskega državnega holdinga pozvali k odgovorni in pregledni izbiri predsednika: »Pričakujemo, da boste javnosti razločno predstavili, zakaj je izbrani kandidat primeren za funkcijo predsednika uprave podjetja oziroma zakaj je boljši od drugih kandidatov.«