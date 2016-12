Na razpis za novega predsednika uprave Hita se je prijavilo 14 kandidatov. Danes popoldne bodo njihova imena zaokrožila med nadzorniki na nadzornem svetu družbe. Izbiro najboljših med njimi, ki se bodo lahko s svojim programom in ekipo predstavili neposredno nadzornikom, bodo prepustili kadrovski agenciji. Odhajajoči predsednik uprave Dimitrij Piciga ocenjuje, da bi lahko Hit novo upravo dobil marca ali aprila prihodnje leto. Dotlej sam ostaja v Hitu kot desna roka finančnika Zvonka Šulerja, ki s prvim dnem novega leta začasno (do imenovanja nove uprave) prevzema vodenje Hita.

Med prijavljenimi na razpis je zagotovo nekdanja predsednica uprave Primorja in Rimskih term Marjana Novak. O ostalih imenih se ugiba, med njimi različni mediji omenjajo bančnika Igorja Žibrika, direktorja vinske kleti Dobrovo Silvana Peršoljo, nekdanjega člana Hitove uprave Silvana Križmana, direktorja Soških elektrarn Marjana Pintarja, podjetnika Gorana Bizjaka.

Deset let, štiri menjave

To bo v zadnjih desetih letih četrta menjava na vrhu Hita. Gre za eno občutljivejših vodstvenih funkcij v družbah v državni lasti, ki se ji temelji radi in hitro majejo, in to ne glede na to, ali so rezultati dela dobri ali slabi. Kljub temu je izpraznjeno mesto v pisarni Hitove poslovne stavbe mamljivo – tokrat celo mamljivejše kakor pred tremi leti, ko se je zanj potegoval odhajajoči Piciga. Glede na to, da je v tem času Hit uspel obrniti padajoče trende navzgor, je podatek, da se tokrat za stol potegujejo štirje kandidati več, razumljiv.

»Zame je to priznanje,« je velik odziv na razpis včeraj pokomentiral Piciga. V zgodovino se bo vpisal kot edini Hitov predsednik, ki ni doživel stavke zaposlenih. Kot tri posebne dosežke si v času poltretjega leta vodenja šteje prehod Hita iz faze sanacije v razvojno fazo, spoznanje, da je mogoče prestrukturiranje podjetja izpeljati tudi brez odpuščanj zaposlenih, in dejstvo, da se je Hit iz krize izkopal sam, brez zmanjšanja davkov in brez dokapitalizacije. »Če smo bili pred tremi leti na robu obstanka, danes Hit na polju igralništva v regiji brani prvo mesto. Verjamem, da ga bo moj naslednik s to ekipo, ki mu jo prepuščam, z lahkoto ubranil,« se v športnem žargonu poslavlja Piciga. Iz Hita naj bi po uradni izjavi nadzornikov sporazumno odšel zaradi razhajajočih se pogledov na prihodnost družbe. Piciga se je odgovoru na vprašanja o točkah razhajanj tudi včeraj znova spretno izmaknil in izrazil veselje, da odhaja v času, ko se lahko ozre po lepih rezultatih in ko lahko zaposlenim nakaže skupaj pol milijona evrov božičnice.