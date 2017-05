V današnjem drugem in hkrati zadnjem predizboru so med 18 izvajalci danes spet izbrali le 10 najboljših. V finale Evrovizije so se uvrstile Bolgarija, Belorusija, Hrvaška, Madžarska, Danska, Izrael, Romunija, Norveška, Nizozemska in Avstrija.

Polovico glasov so strokovne komisije izvajalcem podelile že v sredo, po današnjih nastopih so svoje glasove prispevali še gledalci in poslušalci.

Gostitelji drugega predizbora so bili sicer isti kot v torek, trije ukrajinci, in sicer Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.