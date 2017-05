V sobotni finale Eurosonga sta se po pričakovanjih uvrstila predstavnika Švedske in Portugalske ter predstavnica Armenije, ki so že na stavnicah kotirali visoko. Švedski predstavnik Robin Bengtsson je prepričal s skladbo I Can't Go On, skupaj s štirimi plesalci je v svečani obleki nastopil na premikajoči platformi.

Bolj skromen, a čustven je bil nastop Portugalca Salvadorja Sobrala, ki je izvedel skladbo Amar Pelos Dois, v prevodu Ljubezen za dva. Nastopil je na otočku med občinstvom in bil edini, ki nocoj ni pel v angleščini. V nasprotju z njim pa je bila udarna armenska predstavnica Artsvik z etno-elektro-pop skladbo Fly With Me.

Prepričali so tudi moldavski fantovski trio Sunstroke Project s skladbo Hey Mamma, v kateri so glasbeniki združili klasično violino, jazzovski saksofon in elektronske ritme, azerbajdžanska skupina Dihaj z eksperimentalno pop pesmijo Skeletons ter grška pop princesa Demy s pesmijo This is Love, ki si je za nastop privoščila bazen in plesalca v njem.

V finalu bodo nastopili še poljska pevka Kasia Moš, ki je skladbo Flashlight namenila vsem preganjanim, mladi avstralski predstavnik Isaiah s skladbo Don't Come Easy, pevec iz Cipra Hovig s skladbo Gravity ter belgijska izvajalka Blanche z nekoliko melanholično skladbo City Lights.