Ukrajina ruski predstavnici Julii Samoilovi ne pusti vstopa v državo in s tem nastopa na izboru za pesem Evrovizije, ker je leta 2015 pela na Krimu, polotoku, ki ga je Rusija zasegla Ukrajini leta 2014.

EBU je odločitev Ukrajine že obsodila, saj naj bi s tem ta država spodkopavala nepolitično naravo tekmovanja. Programu Channel One so zaradi vseh zapletov ponudili dve možni rešitvi - da bi nastop Samoilove na Eurosongu iz Rusije predvajali v živo prek satelita, drugi predlog pa je bil, naj Rusija enostavno izbere novega predstavnika, ki mu bo omogočen nastop v Ukrajini. A Channel One je zavrnil obe rešitvi in se sedaj odločil, da dogodka ne po predvajal. S tem so si tudi možnost sodelovanja na glasbenem tekmovanju.

Polfinala tekmovanja Evrovizije bosta v Kijevu 9. in 11. maja, veliki finale pa 13. maja. Slovenijo bo letos zastopal Omar Naber z balado On My Way, ki jo bo zapel v prvem polfinalu.