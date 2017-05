Organizacija turnirja je na visoki ravni. Avtobusni prevoz do dvorane poteka brez nevšečnosti, hrana v hotelu je dobra, ledena površina ni slaba… Nad pogoji se ne moremo pritoževati, le naša igra še ni najboljša. Moramo jo popraviti do konca prvenstva, saj prehajamo v odločilno obdobje. Veseli me, da smo se dvignili proti Finski, zato verjamem, da lahko formo še stopnjujemo.

Seveda si želimo, da bi nam zaigrali himno, vendar ne smemo pozabiti, da imamo na papirju najslabšo ekipo. Morda imajo ljudje previsoka pričakovanja do Slovenije, saj je že v primerjavi igralcev opazna velika razlika. Vsaka naša zmaga bi bila presenečenje, zato se moramo še toliko bolj osredotočiti na svojo igro. Finska je bila v sredo zvečer boljša, vendar smo imeli deset minut pred koncem še vedno aktiven izid. Upam, da bomo do odhoda domov končno slišali Zdravljico.

Opazil sem, da smo imeli več želje. V garderobi in na klopi smo čutili pravo energijo. Po tekmi z Norveško smo imeli sestanek, na katerem smo se temeljito pogovorili. Če bomo dali vse od sebe, lahko računamo tudi na kanček sreče. Moramo še bolj pritisniti na plin in doseči zmago, ki bi nam olajšala delo v boju za obstanek.

Ne, saj nas vmes čaka še Češka.

Čehi so močnejši kot Finci, zato pričakujem zahtevnejšo tekmo. Češka ima zelo kakovostno moštvo, zame so najbolj neugoden tekmec na turnirju. Drsalno so odlično podkovani in vsako tekmo odigrajo na polno, vendar je kar ugodno, da bomo pred soočenjem z Belorusijo odigrali tekmi proti velesilam, kot sta Finska in Češka.

Njihovih tekem v Parizu nisem videl, sem pa seznanjen, da so še vedno brez točke in da so dosegli tri gole. Prav gotovo niso zadovoljni z izkupičkom, vendar jih lahko ob ponoviti igre z olimpijskih kvalifikacij v Minsku znova premagamo.

Razumljivo, da pogrešamo nekaj svežine, saj nimamo tako dolge klopi kot konkurenca, vendar ne iščemo izgovorov. V tej sezoni za CSKA nisem nikoli odigral dveh tekem v dveh dneh, v Parizu pa smo bili v petih dneh na ledu že štirikrat. Telo je utrujeno, pojavijo se manjše poškodbe, a sem prepričan, da lahko naša reprezentanca z moštvenim duhom doseže uspeh.

Da, a pomemben je vsak igralec. Če samo eden od peterice zaspi, nas nasprotniki hitro kaznujejo, zato je pomembno, da se vsi borimo. Če bo naš vratar branil tako kot proti Norveški, bomo imeli dovolj priložnosti za obstanek.

Zgradila sva dober odnos, je pa v moštvu več vodij, ki dvigujejo vzdušje. V garderobi ne govorim veliko. Če gre kaj narobe, povem mnenje, pred tekmo pa se raje osredotočim na svojo igro. Veliko več znajo povedati drugi igralci, kot so Kovačevič, Tavželj, Robar, Rodman… Jaz raje prevzamem odgovornost pri vodenju ekipe na ledu kot v garderobi.

V dvorani je tako vroče, da sploh ne potrebujemo odhoda v savno. Moči ohranjamo z raztezanjem, okusno hrano in počitkom.

Na vsake toliko časa moramo odklopiti hokej. Veliko fantov je ob dnevu premora odšlo v mesto. Nekateri smo se odpravili tudi včeraj zjutraj, saj je bilo prijetno vreme. Če smo že prišli v Pariz, se mi zdi prav, da si vmes pogledamo še kakšno znamenitost. Prepričan sem, da to ne bo vplivalo na rezultate.

Imam dober občutek. Verjamem, da bomo najboljšo igro pokazali takrat, ko bo najbolj pomembno.