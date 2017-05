Slovenski hokejisti se po dnevu premora in sproščenem sprehodu po Parizu vračajo v tekmovalni ritem svetovnega prvenstva skupine A. Danes ob 16.15 se bodo pomerili z Norveško, ki je minuli konec tedna vknjižila zmago proti Franciji (3:2) in poraz proti Švici (0:3). Slovenija pričakuje, da se ji bo v dvorani Bercy odprla nova priložnost za zbiranje točk, saj je Norveška primerljiv tekmec. Na zadnjih dveh prvenstvih v Stockholmu in Ostravi je skandinavsko moštvo obakrat slavilo s 3:1.

Selektor ne razmišlja o Rodmanu Slovenska reprezentanca mora za odmevno zmago odigrati popolno tekmo, ki se ji na turnirjih najvišje ravni vztrajno izmika. Selektor Nik Zupančič neprestano preigrava možnosti, kako pravilno reagirati ob odsotnosti kaznovanega Žige Jegliča, ki se mora pred jutrišnjo vrnitvijo proti Finski psihološko umiriti, saj ga še vedno preganja nevaren manever, ko je z rezilom drsalke nepremišljeno zamahnil v nezaščiten predel vratu švicarskega tekmeca. Zupančič se je po občutku odločil, da bo v udarni napad postavil kapetana Jana Muršaka, kar je tvegana poteza, saj obstajajo pomisleki, da se bo Slovenija predstavila z manj konkurenčnim drugim in tretjim napadom. O predlogu iz novinarskih vrst, da bi David Rodman morda oživel s selitvijo v prvi napad, selektor ne razmišlja, reprezentanca pa že po uvodnih zapletih močno pogreša prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki se je prejšnji mesec odpovedal nastopu za Slovenijo. »Muršak se s hitrostjo in odločnostjo znajde ob Robertu Saboliču in Roku Tičarju. Od udarnih sil si lahko obetamo dovolj učinkovito igro v napadu,« je pojasnil Nik Zupančič. Na uvodu šampionata sta od nosilcev igre največ pokazala prav Sabolič in Muršak, saj sta skupaj prispevala polovico slovenskih golov, medtem ko se je med dolžniki tako kot nazadnje v Ostravi za zdaj znašel Tičar. Selektor je posebej podčrtal uspešen začetek današnje tretje slovenske tekme v Parizu, saj bosta moštvi po dnevu počitka nabiti z energijo. »Norveška slovi kot fizično močna ekipa. Igrajo na telo in se zapletajo v manjše provokacije. Delujejo kot pravi vikingi, saj se odločno postavijo zase, vendar Slovenija ni nič slabša. Odločale bodo malenkosti. Kdor bo prvi povedel, bo imel precejšnjo prednost,« ugotavlja Zupančič.

Edina uganka položaj vratarja Slovenija je včeraj opravila enourni trening v ogrevalni dvorani pod zemljo in se osredotočila predvsem na odpravo napak v obrambi. Doslej se je reprezentanci najbolj zatikalo pri pokrivanju nasprotnikov ob hitrem menjavanju položajev, v napadu pa so uigravali predvsem idealne možnosti za dosego zadetkov. Ritem francoskega mundiala je naporen, zato selektor sporoča igralcem, da morajo ohraniti mirnost in iskati enostavne rešitve. Edina uganka pred obračunom z Norveško je položaj prvega vratarja, saj želi Zupančič držati vikinge do zadnjega v negotovosti. Na treningu je bil najbolj obremenjen Luka Gračnar, ki je tako ohranjal pripravljenost, potem ko si je pariški uvod ogledal s tribune. Po logičnem sklepanju, ki se ga Zupančič največkrat drži ob sprejemanju pomembnih odločitev, bo verjetno branil Matija Pintarič, njegova zamenjava pa bi lahko postal Gašper Krošelj, ki po enajstih prejetih golih ni prepričal. Branilske vrste bodo do nadaljnjega ostale nespremenjene, prvi slovenski branilec Sabahudin Kovačevič pa je v pogovoru za slovenske medije samokritično pripomnil, da še ni pokazal svoje najboljše igre. »Vem, da sem zmožen igrati na višji ravni. Bolj moramo zaupati v lastne sposobnosti. Dovolj smo izkušeni, da uresničimo cilj, ki smo si ga zastavili pred turnirjem. Zavedamo se, na katerih tekmah lahko realno lovimo priložnost za zmago. Norveška je zagotovo tekmec po meri,« napoveduje Sabahudin Kovačevič, ki je bil med najopaznejšimi slovenskimi hokejisti na začetku sezone, ko si je izbrana vrsta v Minsku priigrala drugi nastop na zimskih olimpijskih igrah.