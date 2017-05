Slovenska reprezentanca je v uvodni tretjini tretje tekme skupine B prejela tri zadetke. Slovenski hokejisti so sicer začeli dobro, a si niso priigrali nobene izrazite priložnosti. Zapravili so tudi prednost igralca več na igrišču, ko nikakor niso uspeli postaviti igre v napadalni tretjini. Za Norveško je v šesti minuti najprej zadel Mathis Olimb, okroglih devet minut kasneje je bilo po golu Kena Andreja Olimba že 0:2, rezultat tretjine pa je v 19. minuti postavil Kristian Forsberg, ki je izkoristil drsenje vratarja Matije Pintariča in zadel pod prečko na prvo vratnico.

V drugi tretjini – na začetku katere je mariborskega vratarja zamenjal Gašper Krošelj – je že kazalo, da gledalci ne bodo videli zadetka, a je dobro minuto pred iztekom za Norveško četrtič zadel Alexander Reichenberg, ko je z desne strani povsem neovirano pridrsal pred Krošlja, ki mu ga ob neodločni obrambi ni bilo težko premagati. Za znižanje na 1:4 je 47 sekund kasneje vendarle zadel Robert Sabolič, kar je dalo Slovencem nekaj upanja, navijači pa so se bržkone spomnili na preobrat s tekme proti Švici.