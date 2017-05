V stanovanjski hiši na ulici Sergeja Mašere v Izoli se je danes zgodila družinska tragedija. Po uradnih podatkih policije naj bi 31-letni sin umoril svojega 59-letnega očeta. Dimitrij Marušič s Policijske postaje Koper je danes uradno lahko povedal le še to, da so na policiji ob 15. uri prejeli klic občanov, da naj bi sin pretepal očeta. Ko so prišli na kraj, so moškega našli mrtvega, njegovega sina, domnevnega storilca pa prijeli na kraju dejanja.

Po neuradnih informacijah naj bi sin očeta najprej potolkel s kladivom, nato pa obglavil. Ali je moški umrl zaradi prejšnjih poškodb ali zaradi samega obglavljenja, danes še ni bilo znano. Prav tako policija, ki je danes intenzivno opravljala preiskavo, še ni imela časa vpogledati v evidence, ali so imeli z osumljenim že kdaj opravka. V majhni izolski ulici pa se je hitro razvedelo, da so sosedje mlajšega moškega videli po ulici hoditi okrvavljenega in zato tudi poklicali pomoč. Vedeli so povedati tudi to, da naj bi imel že dlje časa zdravstvene težave in bil pred kratkim zaradi tega hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici v Idriji. Odkar se je vrnil, naj sosedov niti ne bi več pozdravljal. O njegovem očetu, ki je danes domnevno postal njegova žrtev, pa so govorili le v superlativih. Po izgubi službe v Drogi je bil doma, bil je zelo delaven in vedno pripravljen pomagati.