Prijeli roparje z Barižonov

Koprski kriminalisti so minuli teden razkrinkali trojico, ki je napadla starejšo lastnico hiše v Barižonih nad Ankaranom in njeno mlajšo pastorko in ju poskušala oropati. Medtem ko sta dva od trojice vlamljala v stanovanje, je mlajši ženski uspelo zavrteti številko 113, povedati pa nič več, saj jo je eden od vlomilcev že zagrabil in prerezal telefonske kable. Policisti so po slišanih krikih lahko le sklepali, da se dogaja nekaj hudega. Deset minut pozneje so v spodnjih prostorih hiše našli poškodovani ženski, v zgornjem nadstropju pa dva vlomilca. Prijeli so 30-letnega Novomeščana in 42-letnega Kočevca. Njunega tretjega pajdaša so policisti dan pozneje prijeli na območju Kočevja. Zelo verjetno gre za tolpo, ki je na podoben način vlamljala tudi v drugih slovenskih krajih. Vsi trije so stari znanci policije, prvima dvema zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb grozi kazen od 3 do 15 let zapora.