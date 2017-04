Sosedje so sprva domnevali, da sta se mati in hči sprli zaradi pokojnine, ki jo je upokojenka prejela v petek. A za zdaj ni indicev, ki bi potrjevali sum, da je 44-letna Duška G. zaradi koristoljubja vzela življenje svoji 74-letni materi Anki G. Po sedaj znanih informacijah je Duška prišla v petek dopoldne na obisk k materi v njeno stanovanje v mestni četrti Tabor, nakar se je z njo hudo sprla in segla po nožu ter jo večkrat zabodla z njim. Poškodbe vratu so bile smrtonosne, Anka G. je v nekaj minutah izkrvavela na kraju dogodka.

Osumljenka ni pobegnila, temveč je več ur ostala v stanovanju, čez čas je celo poklicala svojega zunajzakonskega partnerja in mu naročila, da naj ob 17. uri pride k njeni materi. Vendar ob petih ni prišel, ker je v bližnji kavarnici zaspal za mizo. Partner osumljenke zato domneva, da je nameravala umoriti tudi njega, saj se je po njegovih besedah v zadnjem času zelo čudno vedla in imela večkrat napade hude paranoje.

Osumljenka je po 17. uri sama policijo. Med čakanjem na njihov prihod naj bi jokala in kričala: »Ubila sem jo!« Odvzeli so ji prostost, kraj umora je pregledala preiskovalna sodnica, kriminalisti pa so jo med 48-urnim pridržanjem zaslišali in jo bodo še danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Duški G. očitajo umor, za kar je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen, je razkril Robert Munda, vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.

Po neuradnih podatkih ima osumljenka že vrsto let hude psihične težave, zaradi odvisnosti od prepovedanih mamil je tudi vključena v metadonsko terapijo. Policisti so jo v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi storitve raznoterih kaznivih dejanj, je razložil Munda. Po njegovih besedah med policijskim pridržanjem ni potrebovala psihiatrične oskrbe, pred očitki se je branila s pomočjo zagovornika, ki ji je bil dodeljen po uradni dolžnosti.