Risi so po slabi predstavi na tekmi z Norvežani strnili vrste predvsem v obrambi, kar je favoriziranemu nasprotniku povzročalo nemalo težav. Pogosto so morali plošček nastreljati v napadalno tretjino, saj so Slovenci organizirane napade praviloma brez večjih težav prekinjali. Ob tem so se pojavljale priložnosti za protinapade in enega teh je po podaji Nika Pema z domiselnim prodorom izkoristil Anže Kuralt. Finska ekipa je imela takoj zatem priložnost poravnati izid, močan zapestni strel Joonasa Jarvinena pa je ustavil okvir vrat.

Po presenetljivem vodstvu Slovencev so Finci v drugem delu zaigrali bolj zavzeto, predvsem so jim stekli prehodi v napad. Potrebne so bile le dobre štiri minute, da je s silovitim strelom z branilskega položaja prek ramena Gašperja Krošlja prvič za finsko ekipo zadel Veli-Matti Savinainen. Še ne dve minuti kasneje je majhen preobrat ob dvominutni kazni Slovencev dopolnil 20-letni Mikko Rantanen, ki mu po odboju ploščka od drsalke Luke Vidmarja ni bilo težko zatresti nebranjenega dela gola.