Slovenska hokejska reprezentanca je lahko polovično zadovoljna z izkupičkom uvodnega konca tedna na svetovnem prvenstvu skupine A v Parizu. Na premieri s Švico je zaostajala z 0:4 in po junaški vrnitvi za poraz po kazenskih strelih osvojila točko, dan kasneje pa je bila olimpijska in svetovna prvakinja Kanada pričakovano premočna (7:2). Slovenija bo obstanek med elito lovila predvsem na prihajajočih tekmah s primerljivimi reprezentancami Norveške, Belorusije in Francije, po dveh krogih pa v pariški skupini zaseda predzadnje mesto.

Jegličev manever pušča dvome Slovenska vrsta med pripravami na francoski mundial ni imela težav s poškodbami, tik pred začetkom turnirja pa je ostala brez napadalca Žige Panceta, ki si je na zadnjem treningu v ogrevalni dvorani po blokadi enega od strelov zlomil kost nad gležnjem. Selektor Nik Zupančič je imel še več preglavic pred včerajšnjim obračunom s Kanado, ko je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) za dve tekmi suspendirala Žigo Jegliča, ki je na uvodu s Švico z drsalko nevarno in neprevidno zadel nasprotnika v predel vratu. Jeglič je v klepetu s slovenskimi poročevalci dejal, da njegovo dejanje ni bilo namerno, vendar televizijski posnetek vendarle pušča nekaj dvomov. IIHF kljub Jegličevim pojasnilom ni imel posluha za znižanje kazni, slovenska reprezentanca pa ni dobila priložnosti za pritožbo. Morda bi se izteklo drugače, če bi vodstvena garnitura hokejske zveze v postavi Matjaž Rakovec in Dejan Kontrec imela toliko vpliva in povezav v krovni organizaciji kot nekdanji prvi človek slovenskega hokeja Nestl Aljančič, ki ima službene obveznosti pri soorganizatorjih prvenstva v Kölnu. Slovenija je na uverturi devetega nastopa na prvenstvih najvišjega razreda odpovedala na kolektivni ravni. Zupančičevi izbranci so bili brez igre in ritma tako neprepoznavni, da so igrivi Švicarji že po dvajsetih minutah s štirimi goli do vrha napolnili mrežo razglašenega Gašperja Krošlja. Selektor Zupančič je hokejistom med odmorom naročil, naj se resetirajo, glas pa je povzdignil Jan Muršak in se v kriznem trenutku odzval kot pravi kapetan. Kritika je zalegla, saj je Slovenija hitro vzpostavila ravnotežje. Zupančič je v gol poslal v zadnjih letih pozabljenega Matijo Pintariča, ki je v slovenskem dresu premierno branil na svetovnem prvenstvu in postal prvi štajerski vratar na tako velikem tekmovanju. Potem ko je bila razbita Slovenija na pragu katastrofe, je z moštvenim duhom izzivala celo največjo zmago na šampionatih. Pintarič je klonil šele v seriji kazenskih strelov, pred tem pa je bila Slovenija zelo blizu senzacije že po rednem delu tekme, zato je zapravljena priložnost še dodatno poparila slovenski tabor. Švicarski mediji so grenko zmago svoje reprezentance pospremili kot sramoto, saj se na veliki sceni ne zgodi pogosto, da moštva zapravijo prednost štirih golov.

Pintarič na poti do številke ena Slovenija na drugi tekmi prvenstva ni imela možnosti za podvig proti Kanadi, ki velja za nesporno hokejsko kraljico tretjega tisočletja. Zupančič je v prvem napadu Jegliča izmenično nadomeščal s Kenom Ograjenškom in Janom Muršakom, pojutrišnjem proti Norveški pa bi nemara lahko poskusil še z Davidom Rodmanom, ki v tretjem napadu deluje nevidno. Slovenska vrsta je bila proti Kanadi tako nerodna, da si je s pomočjo Luke Vidmarja in Aleša Mušiča dva gola zabila kar sama, povratnik med vratnici Krošelj pa je bil v mešani coni tako izmučen in premočen, kot bi ga polili s čebrom vode. V 80 minutah je iz 66 strelov prejel že enajst golov (83-odstotna uspešnost), zato je Pintarič na dobri poti, da si na najpomembnejših tekmah prisluži selektorjevo zaupanje. »Skušal sem popraviti vtis s prve tekme, ko sem bil razumljivo potrt, saj so Švicarji planili proti našim vratom. Očitno mi manjka nekaj sreče, saj prejemam zadetke, za katere sploh nisem kriv. Počutim se dobro, tekme proti Kanadi pa ne bom nikdar pozabil, saj še nikoli nisem igral proti toliko igralcem iz NHL,« je povedal Gašper Krošelj. Po kanadski učni uri hokeja selektor Nik Zupančič še vedno čaka na popolno slovensko tekmo v Parizu. Za Zupančiča je bil s strokovnega vidika naporen predvsem uvod s Švico, saj je moral sprejemati hitre odločitve in prilagajati taktiko glede na razburljive razmere na ledu. Zaspan začetek turnirja je pripisal pomanjkanju močnih tekem med pripravami, saj so imeli vsi slovenski nasprotniki več priložnosti za lovljenje visokega ritma že pred prvenstvom. »Morda tiči vzrok tudi v dolgih potovanjih, saj smo izgubili kakšno noč. V drugi polovici tekme s Švico smo dokazali, da lahko igramo v skupini A, proti Kanadi pa je bila opazna razlika v kakovosti,« je komentiral Nik Zupančič. Njegovo reprezentanco jutri v Parizu čaka prost dan, ki ga bodo izkoristili za dopoldanski trening in osredotočenost na nadaljevanje prvenstva. »Tukaj nismo za to, da bi si ogledovali mestne znamenitosti,« je odgovoril na vprašanje, ali bo igralcem namenil sproščeno popoldne. Hokejski semafor svetovnega prvenstva na strani 18

Hokejske iskrice Slovenska reprezentanca ima v dvorani Bercy tako oddaljeno garderobo, da igralci med dolgimi hodniki za prihod na igrišče potrebujejo kar dve minuti. Časovna stiska se pozna predvsem med tretjinami tekem, ko mora selektor Zupančič na hitro zasuti moštvo s taktičnimi napotki. Kapetan reprezentance Jan Muršak je izmučen, saj v tej sezoni nikdar ni odigral dveh tekem v dveh dneh. Povedal je, da je v dvorani tako vroče, da igralci med odmorom ne uspejo niti posušiti premočenih rokavic. »Na ledu in na klopi kar teče od nas, čutimo tudi dehidracijo,« je dejal. V Kölnu so po zmagi Slovaške nad Italijo zaigrali Zdravljico, kar je na tribunah sprožilo val ogorčenja. Nemški organizatorji prvenstva so v neposrečeni obrazložitvi zapisali, da se je zgodila običajna napaka z menjavo slovenske in slovaške himne.