Hokejska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Parizu močno pogreša prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki je prejšnji mesec prvič v karieri zavrnil nastop za domovino. Ob poškodbi Žige Panceta in kazni za Žigo Jegliča je bila izbrana vrsta na uvodnih treh tekmah nerazpoložena v napadu, ko je iz 53 strelov dosegla samo sedem zadetkov.

Kopitar je v zadnjih treh letih za državno selekcijo nastopil na treh velikih tekmovanjih, ko se je udeležil olimpijskih iger v Sočiju, svetovnega prvenstva v Ostravi in olimpijskih kvalifikacij v Minsku. Razen na češkem šampionatu je vedno občutno pripomogel k reprezentančnim uspehom. S karizmo in nespornim znanjem je pomirjujoče vplival na moštvo in bil znotraj garderobe okronan za pravega vodjo ekipe. Slovenija na francoskem turnirju še ni našla vodje, kot so bili v preteklosti poleg Kopitarja nekdanji kapetan Tomaž Razingar, Robert Kristan ali Marcel Rodman, kar je tudi eden od razlogov za serijo slovenskih porazov v Parizu.

Kopitarjeva zavrnitev igranja za reprezentanco je v domači javnosti pred mesecem dni dvignila veliko prahu, saj se zdi, da skoraj 30-letni hokejist s Hrušice ni preveč ugovarjal novim šefom v Los Angelesu, ko so mu priporočili, naj po slabi sezoni izpusti tokratno svetovno prvenstvo. Kopitar se je medtem že vrnil iz Kalifornije in prejšnji teden na družbenem omrežju twitter objavil fotografijo, kako na domačih tleh prevzema sponzorski avtomobil. Če bo slovenska vrsta v Parizu izpadla v skupino B, bo tudi Kopitar prejel kritike, da je reprezentanco pustil na cedilu, ko ga je izdatno potrebovala. Ne smemo pozabiti, da je Slovenija Kopitarju med drugim uresničila otroške sanje, da je zaigral v nepozabnem olimpijskem Sočiju, v začetku njegovega kariernega vzpona pred prestopom v NHL pa je reprezentanca močno stavila nanj že leta 2005, ko je imel vidno vlogo na prvenstvu skupine A v Innsbrucku. Tedaj je največji as domačega hokeja nastopil z mrežico na čeladi, saj še ni dopolnil osemnajst let.

Vprašanje je, kdaj bo Anže Kopitar znova oblekel slovenski dres, saj so nedavno propadla pogajanja za nastop hokejistov iz NHL na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu prihodnjo zimo. Predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel je ob robu prvenstva v Parizu sicer dejal, da še vedno upa na dogovor z vodstvom NHL, vendar prav veliko možnosti za uresničitev njegovih želja ni več. Z osipom zvezdnikov iz NHL se sicer soočajo tudi na tokratnem svetovnem prvenstvu, saj je v Pariz in Köln pripotovalo le 82 hokejistov iz najmočnejše lige na svetu, napovedanih pa je še nekaj prihodov v nadaljevanju prvenstva. Kanada je doslej prijavila 21 igralcev, med katerimi ni niti enega hokejista zunaj NHL, Združene države Amerike jih imajo 20, Švedska 16, Finska in Češka po 5, Rusija 4…

Od šestnajstih udeleženk francosko-nemškega šampionata so brez predstavnikov iz NHL ostale le Slovenija, Slovaška, Belorusija in Italija. Na Slovaškem so nastop v Kölnu zaradi skrhanih odnosov znotraj tamkajšnje zveze odpovedali vsi zvezdniki iz NHL, Belorusija ne more računati na edinega asa Mihaila Grabovskega zaradi posledic pretresa možganov, Italija pa v najvišji severnoameriški ligi sploh nima rojakov. Los Angeles na tokratnem prvenstvu po odpovedi Kopitarja pričakovano nima svojih igralcev.

Hokejski semafor svetovnega prvenstva na strani 16