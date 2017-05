Po dobri prvi in slabši drugi sezoni pri Olimpiji je bila letošnja v karieri Gregorja Hrovata ključna. 22-letni Koprčan je poleti kljub kaotičnemu stanju ostal v klubu, a moral za to sprejeti nove, finančno slabše pogoje. Ključen je bil pogovor s trenerjem Gašperjem Okornom, ki ga je kot edinega iz moštva iz sezone poprej videl v svojem mozaiku. Pri izbiri se ni zmotil, saj je Hrovat sprejel njegov način razmišljanja in naredil napredek v vseh elementih košarkarske igre. V zaključku sezone predstavlja eno ključnih figur Olimpije, kar se je nazadnje videlo pri zmagi proti Krki, ko je v 45 minutah na parketu prispeval 22 točk, devet skokov in šest asistenc ter s statističnim indeksom 32 postal Dnevnikov igralec prvih polfinalnih obračunov.

Vzpon Primorca niti ni tako veliko presenečenje, če pogledamo v njegovo krajšo preteklost. Pred prihodom v Olimpijo je namreč pri Heliosu dve sezoni treniral pod taktirko Zmaga Sagadina, ki mu je v prvi vrsti vcepil obrambno mentaliteto. Ko je letos na površje priplavala še njegova vsestranskost in napadalni potencial, je postal eden najbolj kompletnih igralcev v slovenski ligi. Slednje bi mu tokrat moralo prinesti vsaj mesto na širšem seznamu slovenskega selektorja Igorja Kokoškova za prihajajoče evropsko prvenstvo.

Drugo mesto v Dnevnikovem izboru igralca je pripadlo Janu Španu, ki je bil s 17 točkami in petimi skoki prvo ime Zlatoroga pri presenetljivi zmagi proti Rogaški. Na tretjem je pristal Brandon Jefferson iz Olimpije (20 točk in sedem skokov), četrtem Taylor Johns iz Rogaške (18 točk in osem skokov), na petem pa Erjon Kastrati iz Krke (17 točk in devet skokov).