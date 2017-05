Za začetek se je Ficko razšel s svojim predhodnikom, s katerim se v pogledih na delovanje družbe nista ujemala. »Marenče je želel ostati v SiDG, vendar ne pod vsakim pogojem. Hotel je voditi oddelek za nepremičnine, ki ima sedež v Smeltovi poslovni stavbi v Ljubljani. Jasno sem mu povedal, da si bom za uresničitev ciljev, ki sem si jih postavil, izbral ekipo, ki ji bom zaupal, v katero bom verjel in ki bo pripravljena nesebično delati, tudi dvanajst ur na dan, če bo treba. Za Marenčeta v SiDG ni bila pomembna le gozdarska proizvodnja, ampak je zelo poudarjal tudi socialno, ekološko in naravovarstveno funkcijo. Te so sicer enako ali bolj pomembne, vendar je ta trenutek najpomembnejše, da optimalno organiziramo in izvajamo upravljanje in razpolaganje z državnimi gozdovi. Ker bi v tem delu prihajalo do težav in razhajanj med nama, sva si nalila čistega vina,« nam je svojo odločitev pojasnil Zlatko Ficko, Miha Marenče pa se je medtem že vrnil v svojo nekdanjo službo v Zavod za gozdove Slovenije.

Med drugim bomo nadaljevali prevzem lastništva družbe Snežnik, oddelek za nepremičnine bomo iz Ljubljane preselili v Kočevje, prav tako računovodstvo in finančno službo, ki delujeta v hčerinski družbi Snežnik v Kočevski Reki. Če je podjetje v Kočevju, morajo biti vse ključne službe tukaj, kajti podjetje, ki nima srca v tej zgradbi, ima težave pri delovanju. Oddelek za nepremičnine, ki se ukvarja z nakupi in prodajo gozdov, bo zato pr