Da je Halle kraj nesrečnega imena za slovenski rokomet, pokaže že pogled v zgodovino. Na SP 2007 v Nemčiji je Slovenija pod vodstvom selektorja Kasima Kamenice (pred dnevi je postal trener Zagreba) v drugem delu tekmovanja odigrala v Halleju štiri tekme in vse štiri izgubila (Nemčija, Francija, Islandija, Poljska) ter na koncu osvojila deseto mesto, gostitelji Nemci pa so postali svetovni prvaki. V soboto so Slovenci na peti tekmi v Halleju še petič klonili, na 15. medsebojni tekmi z Nemci že štirinajstič. In ob dejstvu, da še nikoli niso zmagali, ostaja v spominu le edini remi izpred dobrih sedmih let. V Innsbrucku v skupinskem delu EP 2010 v Avstriji je bilo 34:34, med še vedno med aktivnimi reprezentanti pa je iz takratne zasedbe selektorja Zvonimirja Serdarušića ostal le Vid Kavtičnik, ki pa trenutno okreva po operaciji kolenskih križnih vezi.

Vujović: Težava je v glavah

»Največja težava mojih igralcev je v njihovih glavah. Ko sem analiziral svoje selektorsko delo v Sloveniji, sem dobil občutek, da imajo v glavah shranjene štiri ali pet reprezentanc, za katere mislijo, da jih ne morejo premagati. Že pred začetkom tekem proti njim so prepričani, da niso boljši od njih in niti ne poskušajo zmagati. Igralcem lahko rečem ali jim naredim kar koli, a ni učinka,« je bil pred tekmo v Halleju kritičen selektor Veselin Vujović, ki je v začetno sedmerico proti aktualnim prvakom Evrope postavil vseh sedem sedanjih ali nekdanjih igralcev Celja (Skok, Janc, Zarabec, Mačkovšek, Mlakar, Blagotinšek, Kodrin). V nasprotju s tekmo v Stožicah, na kateri Slovenci v šestdesetih minutah niso niti enkrat vodili, so v Halleju iztržili vsaj eno minimalno vodstvo na začetku (2:1), korak z Nemci pa so držali do izida 5:5 v 14. minuti.

Nato so gostitelji v petih minutah naredili delni izid 4:0, v nadaljevanju pa so si sedemkrat priigrali najvišjo prednost petih golov: prvič pri 12:7 v 25. minuti, zadnjič za končnih 25:20. Edina žarka upanja za Slovence sta posijala v 42. in 47. minuti, ko je obakrat Nik Henigman poskrbel za zmanjšanje na minus dva (14:16, 16:18). A nato so Nemci spet dodali plin in imeli ves čas naskok od treh do petih zadetkov, s četrto zmago na četrti tekmi v skupini 5 pa so si predčasno zagotovili nastop na EP 2018, na katerem bodo branili zlato kolajno z EP 2016 na Poljskem.

Čeprav je njegova ekipa pokazala boljšo igro kot v Ljubljani – znova brez treh prvokategornikov Vida Kavtičnika, Darka Cingesarja in Mateja Gabra, – selektor Vujović na svoji 43. tekmi na klopi Slovenije ni bil zadovoljen. Posebej ga je zbodla v oči slaba telesna pripravljenost velikega dela igralcev: »Nismo igrali dobro, čeprav bolje kot pred dnevi v Ljubljani. Imamo veliko težav, predvsem pa je skrb zbujajoče to, da je veliko naših igralcev telesno zelo slabo pripravljenih. To mi povzroča veliko težav. Na večerji po tekmi sem se o tem odkrito pogovoril z njimi in jim dal jasno vedeti, da jih ne bom povabil na junijski zbor, če ne izboljšajo svoje telesne pripravljenosti.«