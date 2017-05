V slovenskem taboru so od sredinega prvega medsebojnega dvoboja z Nemčijo pričakovali več, na koncu pa se je obračun končal z visokim porazom Slovencev s 23:32. Za razliko od tekme v Stožicah je bil začetek bronastih rokometašev z letošnjega svetovnega prvenstva v Franciji boljši. Bolje so vseeno začeli gostitelji, ki so po začetni izenačeni igri prvič za dva gola povedli v deveti minuti (5:3), a je bil izid po ubranjenemu napadu in zadetku Tilna Kodrina čez nekaj minut znova poravnan.

A Slovenci so v nadaljevanju zapravili nekaj napadov, kar so Nemci izkoristili in pobegnili na 8:5. Sledila je minuta odmora na zahtevo selektorja Slovencev Veselina Vujovića, a je nato že v naslednjem protinapadu Patrick Wieneck povišal na +4. Nemci so prednost do konca zlahka zadržali in na odmor odšli ob izidu 14:10.

Po bledem vstopu obeh reprezentanc v drugi del, ko sta z obrambami še najbolj navduševala oba vratarja, so se Slovenci v nadaljevanju le nekoliko prebudili. Po obrambi Urha Kastelica sta zadela Blaž Janc in Nik Henigman in zaostanek znižala na le dva gola (14:16). Sledila je minuta odmora na zahtevo domačega selektorja, kmalu po njej pa bi se Slovenci lahko približali le na gol razlike, česar pa niso uspeli izkoristiti. V nadaljevanju je sledila še izključitev Davida Miklavčiča in Nemci so deset minut pred koncem znova pobegnili na štiri gole (20:16). V zaključku so domači igralci ostali zbrani in niso popustili. Tekmo so mirno in brez težav pripeljali do konca ter se še drugič v le nekaj dneh veselili zaslužene zmage proti Slovencem. Ti bodo odločilni tekmi za preboj na Hrvaško odigrali čez dobra dva meseca. Najprej bodo 14. junija gostovali v Švici, čez tri dni pa bodo v koprski Bonifiki gostili Portugalsko.

Po štirih krogih je v skupini 5 v najboljšem položaju Nemčija, ki je zbrala maksimalnih osem točk, Slovenija in Portugalska, ki bo v nedeljo ob 16. uri gostila Švico, jih imata po tri, Švica pa je brez točk.