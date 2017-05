Ponedeljkov praznik dela so igralci in člani strokovnega vodstva slovenske reprezentance praznovali delovno, kajti že dopoldne so se na prvi akciji po bronasti kolajni na januarskem SP v Franciji zbrali v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. Čeprav je bila ekipa zaradi klubskih obveznosti nekaterih reprezentantov v tujini v nepopolni zasedbi, je opravila dva treninga v tamkajšnji dvorani, včeraj še dva v Stožicah. Poleg treningov je imela včeraj tudi še eno protokolarno obveznost: sprejel jo je predsednik Borut Pahor in ji izročil odlikovanje, red za zasluge za prispevek k uspešnemu razvoju slovenskega skupinskega športa.

Za edino slabo novico med 20 izbranci selektorja Veselina Vujovića (od teh jih je 16 nastopilo na SP) je poskrbel Matej Gaber, krožni napadalec Picka iz Szegeda. Steber obrambe ima težave s sprednjo stegensko mišico, zato je njegov nastop vprašljiv. Škofjeloški hrust trenira po posebnem programu, a namesto njega Vujović ni poklical drugega igralca. S seznama rezervistov bi bil primeren le Miha Žvižej, a je že prej načrtoval obisk pri svoji družini na Danskem. Že od prej manjkata poškodovana Vid Kavtičnik in Darko Cingesar, toda Veselin Vujović ne obupuje: »Ni v mojem značaju in navadi, da bi stokal. Zaradi poškodb ne bomo mogli računati na Kavtičnika, Cingesarja in verjetno Gabra, kar tri ključne igralce v obrambi. A to ne pomeni, da smo slabi, smo pa oslabljeni.«

Na 13 tekmah le en remi Slovenije

Tako kot morebitna Gabrova odsotnost vzbuja skrb podatek, da Slovenija na uradnih tekmah na velikih tekmovanjih in v kvalifikacijah zanje (brez prijateljskih tekem) še nikoli ni premagala Nemčije. Na 13 tekmah so Slovenci iztržili le en remi in 12-krat izgubili. »Tudi proti nekaterim drugim velesilam je imela Slovenija katastrofalen izkupiček, a nam je uspelo v zadnjem času prekiniti črni niz. Tako rekordi kot tradicija so za to, da se podirajo. Nemčija ni nepremagljiva in prepričan sem, da bo padla v Stožicah. Si bom že izmislil in našel recept za zmago. Smo v prednosti v ustvarjalnosti in znanju. Mislim, da smo pametnejši, boljši in lepši,« šaljivo pravi Vujović, vendar priznava, da proti Nemčiji nihče na svetu ne more biti favorit.

Po dveh krogih v skupini 5 ima Nemčija štiri točke, Slovenija tri, Portugalska eno in Švica nič. Pred tekmama z Nemčijo (povratna bo v soboto ob 16.05 v Halleju) opozarja na naslednje: »Naš glavni cilj je seveda uvrstitev na EP 2018 na Hrvaškem, toda tekma v Ljubljani za nas ni za biti ali ne biti. Če bi zmagali, to ne bi pomenilo, da smo že na Euru, če bi izgubili, to prav tako ne bi pomenilo, da smo ostali brez njega. A zmaga v Ljubljani in ugoden izid v gosteh bi bila verjetno dovolj za prvo mesto v skupini in boljše izhodišče pri žrebu skupin za EP. A ne bi se rad preveč ukvarjal z matematiko. Že večkrat sem dejal, da bi bil najsrečnejši na svetu, če bi vse tekme do konca življenja zmagal z golom razlike, samo s plus ena. Več ne potrebujem.«