Kako torej za svoje potrebe izbrati ravno takšen pralni stroj, kot ga potrebujete? Pri tem naj vas vodijo predvsem tri ključne točke: velikost bobna, tehnologije ter vrste programov in funkcije.

Kako pogosto perete perilo? Koliko se ga nabere čez teden? Koliko časa imate za pranje? Perete tudi čez teden ali le čez vikend? Na vse to in še več si morate odgovoriti, preden se odločite za nakup. V splošnem so bobni razdeljeni v tri skupine: do 6 kilogramov, do 7 kilogramov in do 8 kilogramov in več. Pralni stroji z bobnom do 6 kilogramov so manjši in pogosto tudi ožji, primerni za manjša gospodinjstva in počitniške apartmaje. Pralni stroji s 7-kilogramskim bobnom, kar je običajna velikost, so idealni za družine, v katerih oblačila perejo večkrat na teden in ne čakajo na vikend. Ko perete večje količine perila, težko posteljnino in zavese, stroj pa navadno poženete le ob vikendih, pa je najprimernejši boben z zmogljivostjo več kot 8 kilogramov.

Napredne tehnologije

Ko govorimo o tehnologiji, se moramo dotakniti naprednih lastnosti, ki nam olajšajo gospodinjska opravila in jih naredijo bolj prijetna. To so invertni motor, število vrtljajev pri ožemanju in varovanje stroja proti izlitju vode oziroma sistem aquastop. Invertni motorji namesto ogljikovih krtačk uporabljajo magnetno polje. Prednosti pralnega stroja s takim motorjem so večja energijska učinkovitost, krajši povprečni čas pranja, boljši izkoristek vrtenja bobna, tišje delovanje in daljša življenjska doba motorja.

Pomemben element izbire je tudi hitrost ožemanja, ki nam pove, koliko obratov naredi stroj v minuti, od česar je odvisno, kako mokro je perilo ob koncu pranja. Osnovna in najcenejša hitrost ožemanja je do 1000 vrtljajev na minuto, vendar se raje odločite za višje število obratov (od 1100 do 1300 ali več kot 1400 ), saj se perilo na zraku posuši hitreje, pri sušenju v sušilnem stroju pa boste privarčevali energijo. Srednje in bolj zahtevna gospodinjstva naj se odločijo za pralni stroj z več vrtljaji. Če nimamo sušilnega stroja je še posebno pozimi, ko sušimo oblačila v notranjih prostorih, pomembno, da pride iz stroja čim bolj suho, da ne oddaja preveč vlage.

Predstavljajte si, da se pralni stroj, ko vas ni doma, iz neznanega razloga pokvari, iz njega pa se začnejo po tleh kopalnice in hodnika izlivati litri vode. Nočna mora, kajne? Še posebno če je po tleh položen parket. Snovalci pralnih strojev so zaradi tega izumili zaščito pred izlivom vode – varovalni sistem, ki omogoča varno delovanje tudi med vašo odsotnostjo. V boljše modele so vgradili tudi popolno zaščito s senzorskim sistemom, ki se nahaja v spodnjem delu pralnega stroja in zazna že najmanjši izliv vode (aquastop). Ob tem aktivira zaščito na cevi, ki z zaporo ventila v dovodni cevi prekine dovod vode v pralni stroj. Strah pred poplavo je tako odveč.