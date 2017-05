Tega ne povem zato, ker bi hotel povedati kaj posebnega; niti ne povem ob tem lastnega mojega mnenja, ali se mi zdi stvar pomembna ali banalna. Povem zato, ker mislim, da je treba povedati, kar se le da, da tako s tem, ko se pove, tisto prične trajati, ne pa da omahne s časom vred v črno luknjo, kjer ni nobenih črt in nič preostalega, o čemer bi se dalo reči, da je.

Marko Švabić, Tretji korak so sijajna znanstva

Bilo je v času pred radijskimi stolpi, kot je napisal švedski nobelovec v svoji znameniti pesnitvi Baltiki. No, ni čisto tako. V resnici je bilo v času, preden se je razpasla ta nekako v podtekst skrita in zavita gerontofobija, ki polni šentflorjanski zrak. Zdaj se seveda umikam od poezije in visokih umetniških dosežkov in začenjam govoriti o specifičnem miljeju: o slovenski literarni sceni.

Bilo je v času, preden je precej mlajših ljudi padlo v nekakšno stanje nepopravljive in trajne amnezije (ne vem sicer, ali je to premišljena ignoranca ali trapasta nevednost) in so postali trdno prepričani, da ni nobene zgodovine, da se je štetje ur, dni, mesecev in let začelo pred nekaj leti. Hkrati pa so postali trdno prepričani, da je edino prav in da se resnično spodobi, da se jim stari prdci umaknemo, se preselimo v zemljo in naredimo prostor prihajajočim in svežim silam, pa čeprav te niso priložile skoraj nobenega materialnega dokaza, da si »usodni prostor«, kjer naj bi se odločalo o usodnih stvareh, zaslužijo. Da jim pripada. (Gre za nekakšno samozavest in vehemenco brez realnega pokritja; pokritja v delu na papirju.)

Mučne, ojdipovske bitke, bitke med starimi in mladimi, obstajajo že od davnine. Kar se je spremenilo, sta strategija in taktika. Če se je moja generacija še zavedala, da sta za dobro pisanje, za materialni dokaz, da ti pripada usodni prostor, kjer se delijo časti in še kaj drugega eksistenčno pomembnega, potrebna tako tradicija kot tudi individualni talent in da moraš starejše, če jih hočeš »poraziti«, poraziti točno tam, kjer so najmočnejši ali pa vsaj mislijo, da so najmočnejši – v pisanju, so mlajši ubrali druge poti, ki niso povezane s primarno dejavnostjo in primarnimi cilji.

Te druge poti, po katerih danes stopajo nekateri mlajši avtorji in avtorice, da bi se uveljavili, torej niso povezane s pisanjem, ampak bolj z obrekovanjem, širjenjem govoric, čenčanjem, opravljanjem, napadanjem, ki občasno delujejo kot oglašanje iz nekega paralelnega vesolja. Splet je seveda idealen medij za takšne operacije. Še posebej idealna pa so družbena omrežja. In večina energije se ne vlaga v pisanje, ampak v prej omenjene dejavnosti, ki so seveda v službi samopromocije, kar je nekakšna osnovna značilnost duha časa. To zagotovo prinaša hipen občutek osebne izpolnjenosti in zadovoljitve. Ampak hočeš nočeš gre le za hipnost, ne pa za nekaj trajnega. Trajnost je v domeni pisanja. V domeni konca znamenite pesmi Jamesa Tata »Opico učiti pisati pesmi«, ki se glasi: »Ko tule sedite, ste videti kot bog. / Zakaj ne poskusite kaj napisati?«

I.

Pred tridesetimi leti, ko sem z negotovimi koraki stopal na literarno sceno, so bile zadeve precej drugačne. Ne jaz ne drugi iz moje generacije nismo bili »žrtve« permisivne vzgoje in smo premogli – pravzaprav je bilo to z dolgoletnim drilom v nas dobesedno vgrajeno – spoštovanje do starejših, predvsem pa spoštovanje do tistih, ki so v življenju kaj naredili. V našem primeru: kaj napisali. (Bile so seveda izjeme, »jezni mladeniči«, ki so dvigovali prah, si poskušali narediti ime s sesuvanjem avtoritet. Včasih upravičenim sesuvanjem. Toda njihovo »življenje v književnosti« je bilo bolj kratke sape.) Drugačen pa je bil tudi čas. Živeli smo v socialistični in postsocialistični zmedi in tranziciji, ki je samo čakala, da bo v ljudeh aktivirala zakopana refleksa za grabežljivost in pohlep.

Iz vame vgrajenega občutka za spoštovanje starejših verjetno izvirajo duhovna stanja, ki sem jih doživljal, ko sem »v živo« srečeval pisatelje in pesnike, ki sem jih do tedaj lahko občudoval le od daleč (včasih bi bilo sicer boljše, da bi pri tem tudi ostalo). Pa ni pomembno, ali je šlo tu za moje skoraj generacijske kolege ali pa za pisatelje in pesnike, ki so bili, če lahko uporabim ta izraz, »junaki« mojih najstniških in zgodnjih dvajsetih let.

Še danes se natančno spominjam priložnosti, vremena, letnega časa, svetlobe in vseh drugih pritiklin in kulis, ob katerih in pred katerimi sem se srečal, spoznal ali pa samo prvič registriral nekatere književnike (ime in priimek povezal z obrazom), ki sem jih občudoval in