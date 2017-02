»Vse do lani sem bila utrjena v življenju brez nagrad, zadnjega pol leta pa je nagrada Prešernovega sklada že tretja. Nagrade sem zelo vesela, saj je s tem povečana pozornost romanu Kronosova žetev, s katerim sem preživela intenzivnih nekaj let, poleg tega me veseli, da je knjiga odlično sprejeta,« pravi pisateljica Mojca Kumerdej, ki pa natančno loči proces nastajanja dela od predstavitev in dogodkov, ki sledijo izidu knjige. »Najbolj kompleksno in intenzivno se namreč s sabo srečam med pisanjem, ki vključuje napore in dvome pa tudi izjemno potešitev.«

V epskem zamahu napisani roman Kronosova žetev je hitro obveljal za enega najboljših slovenskih romanov desetletja in nasploh. Kumerdejeva je segla daleč nazaj, vse do 16. stoletja oziroma v obdobje (proti)reformacije, predvsem pa je segla globoko v srčiko problemov tistega časa – ki ostajajo tudi problemi današnjega časa.

Zato ni čudno, da jo je, preden je sedla in začela triletno pisanje romana, ob kompleksnosti teme in zapletenem duhovnem obzorju zgodnjega novega veka na Slovenskem oblivala groza, kot je priznala pred tremi meseci v intervjuju za Dnevnik. Z njo se je spopadla tako, da se je v raziskovanje 16. stoletja zakopala. Tako ne preseneča, da je široko literarno pokrajino naselila s prepričljivo scenerijo inkvizicijskih sodišč, grmad, bolezenskih epidemij, stalnih groženj vpadov, moralnih panik, pogromov in oportunizma, s katerimi pritajeno riše vzporednice med preteklostjo in sedanjostjo. Ter dodelanim naborom likov: knezoškofi, klerom, plemstvom, judovskimi trgovci, meščanstvom, intelektualci in preprosto podeželsko rajo, ki pada v trans, ko na grmade vozi čarovnice. Avtorica je med študijem za roman spoznala, da je bilo v naših krajih največ čarovniških procesov izpeljanih že v novem veku in ne v srednjem, katerega sinonim so.

Razbitje formativnega mita

To pa ni edini mit, ki ga z romanom ovrže. O obdobju (proti)reformacije gojimo skorajda romantično predstavo, ki se začne s Trubarjem in reformacijo, ki je uradno potrdila slovenščino, Primož Trubar pa ji je dal knjižno obliko. Pisateljica stre trd oreh, ko zgodovinsko in človeško verodostojno osvetli obdobje, ki je bilo zelo kompleksno in še zdaleč ne tako pozitivno, kot bi lahko bilo. Tako pri nas kot v širšem evropskem prostoru, kjer so progresivne znanstvene in filozofske ideje doživljale močan odpor cerkvene in posvetne oblasti, ki se je odzvala s fizično in ekonomsko represijo.

Slovenci torej ne dobimo le knjižnega jezika, pač pa s spreobrnitvijo izpustimo priložnost, da bi slovenščina bistveno prej vstopila v izobraževalne sisteme in državne institucije ter tako postala jezik gospostva in ne le preprostega ljudstva. »Najmanj, kar bi to pospešilo, je razmah slovenske literature in verjetno tudi znanosti,« meni avtorica.