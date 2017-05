Ni prvič, da se je šejk Ahmed soočil z očitkom podkupovanja. A nikdar doslej niso bili očitki tako dobro dokumentirani. Richard Lai je 27. aprila na sodišču v New Yorku priznal prejemanje podkupnine. »Njegovo priznanje je pomemben korak k izkoreninjenju sistemske korupcije v svetovnem športu,« je bila zadovoljna državna tožilka Bridget M. Rohde. Lai, predsednik nogometne zveze Gvama in nekdanji funkcionar Fife, je leta 2011, v zameno za svoj glas, sprejel 100.000 ameriških dolarjev od Mohameda Bin Hammama iz Katarja, predstavnika azijske zveze AFC. Med letoma 2009 in 2014 pa je v žep pospravil še več kot 850.000 dolarjev podkupnin. Del tega denarja naj bi mu – kot piše v obtožnici – izročil »sozarotnik številka dve«. Številni indici nakazujejo, da je ta oseba šejk Ahmed. Šejk sicer vztraja pri trditvi, da je nedolžen, kljub temu pa je nemudoma odstopil z vseh funkcij v nogometnih organizacijah, je poročal Spiegel Online. Ostaja pa na vodstvenih položajih olimpijskega komiteja; med drugim je predsednik Svetovnega združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (ANOC). Ameriško pravosodno ministrstvo je napovedalo, da bo nadaljevalo preiskavo korupcije v svetovnem nogometu. Od Švicarjev je že pridobilo dokumentacijo o sumljivih denarnih tokovih pred podelitvijo svetovnega nogometnega prvenstva 2006 v Nemčiji. Francozi pa medtem razkrinkavajo kriminalni sistem v ozadju podelitve prvenstev Katarju za leto 2018 in Rusiji za leto 2022. V svoji domovini, v kateri je nekoč zasedal več ministrskih položajev, je šejk Ahmed že pred časom izginil iz javnega življenja, potem ko se je moral javno opravičiti zaradi laži o razkritju načrtovanega državnega udara.