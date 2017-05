Na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je danes ob pol enih popoldne silovito počilo. Voznik manjšega tovornega vozila je trčil v težko avtodvigalo, ki mu je pripeljalo nasproti, in se ob tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Policisti so med ogledom ugotovili, da je 27-letni voznik Volkswagnovega manjšega tovornega vozila iz smeri Ceste v Gorice proti Cesti v Mestni log pripeljal prehitro. Ko je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka na ravnino, ga je zato na mokri in mastni cesti zaneslo in začel je drseti na nasprotni pas že tako ne ravno široke ceste. V tistem trenutku je nasproti pripeljal 41-letni voznik težkega avtodvigala liebherr. Trčenju se je poskusil izogniti in je zavijal desno ter z desnimi kolesi tudi zapeljal na travo ob cesti, vendar trka ni mogel preprečiti.

»Po trčenju je tovorno vozilo odbilo v leseno ograjo stanovanjske hiše in obstalo na pločniku. Sedemindvajsetletnik je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl. Voznik delovnega vozila pa v nesreči po podatkih policije ni bil telesno poškodovan,« nam je danes sporočila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave.

Vodja intervencije ljubljanske gasilske brigade Rado Zupančič nam je pojasnil, da je ranjenemu na pomoč hitelo devet gasilcev v dveh vozilih. Takoj po prihodu na kraj so zgrabili za hidravlične škarje, saj je bil voznik manjšega tovornega vozila ukleščen v izmaličeni pločevini. Ko so ga delno osvobodili, so se jim priključili reševalci, ki so preverili stanje poškodovanega, na žalost pa se je izkazalo, da je že pokojni. Najverjetneje je umrl že praktično takoj po trčenju, tako da mu niso mogli rešiti življenja.