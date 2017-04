»Naenkrat je zaviral in avto mu je zanašalo levo in desno. Nisem videl, kaj se je dogajalo spredaj. Trčenja se ne spomnim,« je v petkovem zagovoru dejal 27-letni kosovski državljan Elbasan Destani, ki je sredi popoldneva septembra 2014 v naselju Vir pri Domžalah z audijem A6 in z domnevno kar 165 kilometri na uro trčil v levi bok honde 22-letnega Jordana Latasa. Trčenje je bilo izjemno in silovito, da Latasu ni bilo pomoči. Zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, ki se je končala s smrtjo mladeniča, tožilstvo preganja tako Destanija kot tudi 27-letnega Ardita Ademija. Ta naj bi z enako hitrostjo vozil očetov audi A4, tožilstvo pa je prepričano, da sta mladeniča tekmovala oziroma dirkala. Ademi, ki je na sodišču povedal, da je bil pred približno desetimi leti zaradi povzročitve (ne sicer tako hude) prometne nesreče že obsojen na pogojno kazen, je v času nesreče namreč vozil po desnem, Destani pa po levem pasu.

Sožalja ni mogel izreči »Jordan Latas, ki se je vključeval na cesto, ni mogel pričakovati, da vozita tako hitro. Uspel je še prečiti desni pas in zapeljal že na levega, kjer je vanj trčil Destani,« je pokojnikovo vključevanje s parkirišča trgovine Tuš na prednostno Papirniško cesto opisal tožilec Marko Godec, ki je oba obtoženca spomnil tudi na zelo obremenjujoče izjave prič. Sedina L. je v preiskavi povedala, da sta jo oba audija prehitela in nato do nesreče vozila vsak po svojem pasu, tudi Igor G. je z balkona videl njuno vožnjo vštric, ki je poleg visoke hitrosti botrovala nesreči. Sodni izvedenec je namreč ocenil, da sta mladeniča drvela kar 165 kilometrov na uro, obramba pa je angažirala svojega izvedenca, po mnenju katerega naj bi vozila »le« 100 kilometrov na uro. Omejitev hitrosti na kraju nesreče sicer znaša 50 kilometrov na uro. Destani je zanikal, da bi z Ademijem tekmoval. Čeprav sta igrala za različne ekipe istega nogometnega kluba iz Radomelj, je dejal, da Ademija ne pozna in da sta bila tudi v lokalu z različno družbo. Destani je na sodišču tudi po predočenih izjavah prič zatrdil, da je vozil ves čas za Ademijem, in da ni prej prehitel nobenega avtomobila. Samega trčenja pa se sploh ne spomni. Na vprašanje, ali je staršem pokojnega mladeniča kdaj izrekel sožalje, je odgovoril, da je nekajkrat poskusil, ampak ni mogel.