V ponedeljek, 1. maja, nekaj minut po 17. uri, je občan obvestil policiste, da je pri Sv. Boštanju, na cesti med Dravogradom in Trbonjami, voznik kombiniranega vozila najprej trčil v drevo, potem pa zapeljal v reko Dravo in potonil skupaj z vozilom. Nesreča se je zgodila v naselju Velka, na območju občine Dravograd. Na kraj nesreče so takoj odšli gasilci Koroškega gasilskega zavoda iz Raven ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Radelj ob Dravi, Dravograda in Vuhreda, ki imajo tudi reševalne čolne. Sodelovali so tudi potapljači poklicne gasilske enote iz Maribora, ki so pomagali najprej določiti natančno lokacijo potopljenega vozila. Ko so ga našli, so poskušali izvleči voznika, a jim to nikakor ni uspelo. Zato jim ni preostalo drugega, kot da so z vitlom iz Drave izvlekli vozilo, kar jim je uspelo šele po slabih dveh urah. Vozniku, ki je ostal v vozilu pripet z varnostnim pasom, na žalost niso mogli pomagati. »V vozilu je umrl 52-letni voznik, doma z območja Dravograda, ki je letošnja sedma žrtev prometnih nesreč na območju naše policijske uprave,« je povedala Milena Trbulin s celjske policijske uprave.

Da je bilo reševanje zahtevno, nam je povedal tudi David Vaukman iz Koroškega gasilskega zavoda, ki je bil vodja intervencije, sicer pa je tudi poveljnik gasilske enote prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi. »Lokacijo vozila so potapljači hitro določili. Vozilo je bilo v globini šest do sedem metrov. Žal pa voznika iz kombija pod vodo nikakor nismo mogli izvleči. Bil je pripet z varnostnim pasom, smola pa je bila, da se je nagnil ravno na levi bok, kar je reševanje dodatno otežilo. Ni nam preostalo drugega, kot da smo iz vode potegnili vozilo. Vozniku pa žal ni bilo več pomoči,« je povedal Vaukman. Pri reševanju je sodelovalo kar 42 gasilcev.