Francoze 7. maja čaka zgodovinski drugi krog predsedniških volitev. Volilci so v prvem krogu obrnili hrbet kandidatom velikih strank in prvo mesto za vstop v drugi krog podelili neodvisnemu sredinskemu kandidatu Manuelu Macronu, drugo pa skrajni desničarki Marine Le Pen. Macron je od prvega kroga volitev, ki so potekale preteklo nedeljo, prejel podporo večjega dela francoske politike, dobro pa mu kaže tudi v javnomnenjskih raziskavah. Po podatkih Opinionlaba Macron vodi s 60 odstotno podporo proti 40 odstotni podpori Le Penovi.

To sicer ni največja prednost, ki jo je pred Le Penovo beležil Macron. Le Penova je 19. aprila že dosegla 30 odstotnih točk prednosti, a je razlika med njima pričela močno kopneti po 20. aprilu, ko je Pariz prizadel nov teroristični napad. Najnižjo razliko so javnomnenjske raziskave zaznale včeraj, ko je Macron vodil le še za 18 odstotnih točk. Da je razlika danes zopet narasla na 20 odstotnih točk, so dobre novice za Macronovo kampanjo, saj bi lahko označevala konec dobrega tedna dni rasti podpore Le Penovi. Kljub temu se trenutni favorit za predsednika Francije na podlagi današnjih rezultatov ne sme prehitro veseliti, saj bo trend razviden šele, če se bo v isto smer nadaljeval tudi v prihodnjih dneh.