Pičli odstotki, ki so med enajsterico predsedniških kandidatov že v anketah javnega mnenja v ospredje postavljali zgolj četverico, so tudi na volilno nedeljo dokazali, da so Francozi globoko razdeljeni in hkrati negotovi glede (vsaj) bližnje prihodnosti. Le Penova in Macron predstavljata dva pola, družba pa se je znašla na štirih, torej v koordinatnem sistemu, ki sta ga za večino evropske javnosti dopolnjevala prav konservativec François Fillon in levičar Jean-Luc Mélenchon in ga z dobljenimi glasovi tudi upravičila. Ker politika nikoli ni čista matematika, tudi njen koordinatni sistem ni eksakten, v grobem pa sta se po pozitivnem kraku abscise in ordinate gibala proevropska Macron in Fillon ter nasprotna pola dopolnjevala oba evropska poslanca s protibruseljskim grmenjem. Po celotnem koordinatnem sistemu razpršeni volilni glasovi pa so bili večinoma tisti, ki so vsakemu od njih očitno narekovali, da velja tudi tja metati mrežo in uloviti kakšen glas.

Ta igra se bo nadaljevala naslednjih štirinajst dni, pri čemer je v nedvomni prednosti Macron, čeprav Le Penove ne gre podcenjevati. Zagotovo se je marsikaj naučila iz volilnega poraza svojega očeta pred petnajstimi leti, ko je v drugem krogu pridobil manj kot odstotek glasov, njegov tekmec Chirac, ki ga je v prvem premagal le za pičle tri odstotke, pa kar 62 odstotkov. Tedanji zgodovinski upor Francozov proti skrajnodesničarskemu politiku (tokrat političarki) se ne bo ponovil, Le Penova pa je že pred časom zelo razširila očetovo agendo in segla tudi na področja, ki so (bila) domena socialistov in levice sploh. Začinjena z bojaznimi glede socialne in siceršnje družbene varnosti lahko takšna agenda v razdrapani Evropski uniji prinese rezultat, ki se ga večina v njej glasno še vedno boji, v srcu pa ga že nosi, od Varšave prek Budimpešte do Ljubljane in še širše.

Sicer pa je prvi krog francoskih predsedniških volitev samo jasneje pokazal tisto, kar je že dlje časa na ogled, a je bilo zaradi raznih odvračanj pozornosti volilcev – med njimi so tudi teroristični napadi, ki v Evropi niso nikakršna novost, a so jo tokrat obrnili na glavo – zvečine zanemarjeno. Tako kot že prej v ZDA in na Nizozemskem se je v Franciji izkazalo, da ne razpolaga z zaupanja vrednimi osebnostmi na volilnih lističih. Če niso povzpetniki s prtljago (ne)odkritih afer ali mački v žaklju, so posamezniki, ki jih kot neverodostojne razkrinka prihod na oblast. Zato so se Francozi po prvem mandatu odrekli Nicolasu Sarkozyju, njegov naslednik François Hollande pa se je po za Francoze katastrofalni petletni vladavini raje poslovil kar sam. Z neodločenostjo pred volilnimi skrinjicami so zato lahko le pokazali, da se zavedajo plev na volilnem rešetu in da bodo te pristale v Elizejski palači.