Škodo so prvotno ocenili na 1,9 milijona evrov. Znesek v višini 4,98 milijona evrov je potrdil odvetnik evropskega parlamenta Patrick Maisonneuve. Francoska policija je preiskavo primera sprožila decembra lani. Preiskuje, ali je stranka vzpostavila sistem, s katerim je prek navideznih pogodb o delu asistentov v evropskem parlamentu plačevala sodelavce stranke v Franciji. V Franciji izvajajo preiskavo, potem ko je evropski urad za boj proti goljufijam Olaf ugotovil, da je Le Penova evropski denar, namenjen za plače asistentov, namenjala za plače sodelavcev Nacionalne fronte, ki sta delala za stranko v Franciji. Šlo naj bi za telesnega stražarja Le Penove Thierryja Legierja in vodjo kabineta Catherine Griset. Poleg Le Penove naj bi evropski denar za plačevanje svojih sodelavcev porabljalo še 16 evropskih poslancev iz vrst Nacionalne fronte. Olaf je od Le Penove zahteval, naj parlamentu do 31. januarja vrne 298.000 evrov, do 28. februarja pa še skoraj 42.000 evrov. Ker tega ni hotela storiti, ji od plače trgajo 8000 evrov na mesec.