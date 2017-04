Približno 66.000 volišč po državi se je odprlo ob 8. uri. V večjih mestih bodo ostala odprta do 20. ure, drugod pa do 19. ure. V zadnjih tednih je četverica kandidatov - skrajno desna Marine Le Pen, sredinski Emmanuel Macron, konservativec Francois Fillon in levičar Jean-Luc Melenchon - v anketah postala izjemno izenačena, z nekaj več ali manj kot 20-odstotno podporo. Glede na zadnje objavljene raziskave pred volilnim molkom naj bi se sicer v drugi krog, ki bo 7. maja, uvrstila Macron in Le Penova.

Gre za prve volitve, ki potekajo v času izrednih razmer, ki so v državi v veljavi od terorističnih napadov novembra 2015. Za varnost skrbi več kot 50.000 policistov, ob podpori 7000 vojakov, ki so sicer del varnostne operacije, vzpostavljene po terorističnih napadih januarja 2015.