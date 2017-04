Dirka, ki jo AMD Krško organizira že dvanajstič, bo – tako kot lani – prva izmed dvanajstih (zadnja bo konec oktobra v Melbournu v Avstraliji) v letošnji tekmovalni sezoni. Naslov svetovnega prvaka v elitni seriji SGP brani Američan Greg Hancock, ki je bil na slovenskem ovalu najhitrejši leta 2015. Spektakel v Krškem se bo začel danes ob 16. uri, ko bo svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser izžrebal startne številke, uro kasneje pa bo tudi uradni trening. Jutri ob 17. uri se bo že začel program pred stadionom v Krškem, ob 19. uri pa bo na sporedu dirka za VN Slovenije.

Glavni domači adut bo seveda 34-letni Matej Žagar, član AMTK Ljubljana, ki bo tudi v letošnji sezoni branil slovenske barve kot stalni voznik serije SGP. »Lansko sezono sem prvo končal v tako dobri formi, da mi je bilo kar žal, da ni bilo na sporedu še več dirk. A na srečo sem zadržal formo iz minule sezone, miren sem ter zaupam svojim motorjem in ekipi. To je zelo pomembno, saj lahko potem razmišljam samo o dirkanju. Za zdaj mi gre izvrstno, toda zavedam se, da se lahko v sekundi vse spremeni. Lani sem izgubil tri četrt sezone in precej denarja, ker sem financiral pripravljalca motorjev, dobil pa nič kaj vrhunski material. Toda to zgodbo sem na srečo že končal,« pojasnjuje Matej Žagar, ki je na dirki za VN Slovenije največji uspeh dosegel leta 2005 s tretjim mestom.

Žagar je sicer v minuli sezoni po veliki smoli zgolj za točko zaostal za osmerico dirkačev, ki so dobili neposredno pravico za nastop med spidvejsko elito za leto 2017. Toda BSI, glavni organizator in nosilec licence za serijo SGP, mu je naknadno podelil posebno stalno povabilo za letošnjo serijo. Po odličnih predstavah v zadnjem delu minule sezone se Žagar nadeja, da bi lahko v Krškem ponovno zablestel in se domačim gledalcem predstavil v najlepši luči. V precej boljši kot lani, ko je na stadionu Matije Gubca osvojil šele 14. mesto. »Če ti gre dobro, je v redu, da imaš še kakšno dirko več, če pa ti gre slabo, je lahko vsaka dirka nočna mora za podstrešje v glavi. Vem, da bo konkurenca v Krškem zelo močna, a se nikogar ne bojim, saj je vsak premagljiv. Če bodo motorji dobro delovali in če bodo moji starti dobri, ne vidim nobenih ovir za res dober rezultat,« pravi Matej Žagar, ki je doslej trikrat zmagal na dirkah za VN, s tretjim mestom pred dvanajstimi leti pa je tudi edini Slovenec s stopničkami v Krškem.

Na dirki, ki je lani prvič potekala na začetku sezone (pred tem je bila stalno v jesenskem obdobju), se bo s svetovno elito spoprijel tudi Žagarjev klubski kolega Nick Škorja. Komaj 18-letni Škorja je v internem boju na posebno povabilo prireditelja, ki lahko na svojo dirko po lastni izbiri povabi enega tekmovalca, premagal Krčana Denisa Štojsa in Matica Ivačiča, ki pa bosta na svojo priložnost čakala kot rezervi. Nick Škorja je bil lani 16., le dve mesti za Žagarjem, kot rezerva pa je nastopil v eni vožnji in si privozil tudi prvo točko za SP. »Zdaj bo več možnosti kot lani. Tokrat bo pet voženj in lažje bo nastaviti tudi motor. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh, čeprav bom tekmoval proti najboljšim na svetu, ki imajo motorje, neprimerljive z našimi. Zato se bo treba še bolj potruditi, še več tvegati in imeti boljše starte. Cilji in želje? Če bi osvojil tri, štiri točke, bi bil seveda zelo zadovoljen.«