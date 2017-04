Slovenski klubski hokej se po enajstih letih tudi uradno poslavlja od najvišje tekmovalne ravni v regiji, kar je nov udarec za panogo. Jesenice so zaradi nakopičenih dolgov in stečaja kluba ostale brez EBEL že spomladi 2012, Olimpija pa je po dolgem obdobju životarjenja naposled spoznala, da nima dovolj finančnih sredstev za sodelovanje med avstrijsko elito. Tivolski kolektiv je strmoglavil predvsem zaradi nakopičenih dolgov iz obdobja dvajsetletne vladavine Matjaža Seklja.

Vodstvo tekmovanja je Olimpiji uradno zamrznilo status v EBEL, glede na razmere v regiji pa Slovenija najverjetneje še dolgo ne bo imela predstavnika v tem mikavnem prvenstvu. Ljubljanski odhod iz EBEL pod vprašaj postavlja prihodnost hokeja v mestu, saj še vedno ni znano, kakšno pot bo Olimpija ubrala v novi zimi. Najverjetnejši je prehod v amaterske vode in igranje v manj zanimivi alpski ligi, najobetavnejši hokejisti Olimpije pa bodo imeli odprto pot za prestop v zagrebški Medveščak, ki se po štirih letih vrača med avstrijsko konkurenco. Ljubljanski klub je v zadnjih letih deloval v nevzdržnih razmerah, saj so neprestano zamujale plače igralcem in trenerjem, zatikalo se je pri dobavi opreme, pisarna je postala neoperativna, predsednik Marko Popovič pa v Olimpiji ni zmogel uskladiti številnih službenih obveznosti.

Olimpija je z odhodom iz EBEL postavila v negotovost celo obstoj kluba, saj so propadli tudi pogovori o poslovnem sodelovanju s Slovenskimi železnicami, ki so bile v igri za položaj generalnega sponzorja za obdobje treh let. V tivolskem zaodrju se omenja zaprtje kluba, ki bo do leta 2019 v postopku poenostavljene prisilne poravnave, primat v mestu pa bi lahko prevzel HK Olimpija, ki ga v nižjih kategorijah mimo medijske pozornosti vodi nekdanji hokejist Tomaž Vnuk. Ljubljančani bi morali za enakovredno nastopanje v alpski ligi zbrati okoli 500.000 evrov, kar je bil prevelik zalogaj že v minulih letih, ko se je moštvo komaj prebijalo v EBEL.

Zadnji rok za prijavo klubov v alpsko ligo bo v prvi polovici maja, Popovič pa je v telefonskem pogovoru za Dnevnik povedal, da nihče ne ve, kakšno vsebino bo v prihodnji sezoni ponudila tivolska ledena ploskev. Olimpija še vedno zavlačuje s sklicem skupščine, ki bi jo morala v skladu s statutom izvesti že lani. »Pred štirinajstimi dnevi se je zdelo, da bomo lahko zagotovili dovolj sredstev za nastopanje v EBEL, vendar so se razmere v hipu spremenile. Če bi se v Ljubljani znali usesti za isto mizo in najti dogovor, bi bilo lažje,« je razložil Marko Popovič, ki je po prevzemu Olimpije pred tremi leti napovedal razcvet ljubljanskega hokeja, dočakal pa bridek konec. Kot je priznal že pred časom, bo na prihodnjem občnem zboru kluba tudi nepreklicno odstopil s predsedniškega položaja, med kandidati za njegovo nasledstvo pa ni nikogar.