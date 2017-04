Prvi niso imeli pravega časa niti pošteno proslaviti uvrstitve v polfinale lige prvakov niti se braniti pred obtožbami, da jim je to uspelo zaradi izdatne pomoči sodnika na tekmi proti Bayernu. Drugi ga prav tako niso imeli časa za celjenje ran po bolečem izpadu iz istega tekmovanja proti Juventusu, zvezdnik Lionel Messi, ki se mu je na tej tekmi ob trdem pristanku »na glavo« pri enem izmed dvobojev odprla krvaveča zareza na licu, celo za tisto pravo ne. A že jutri tako prve kot druge čaka tekma v španskem prvenstvu, ki bo spet kaj lahko odločilna, tokrat v boju za domačo lovoriko. In to ne katera koli tekma, temveč medsebojni obračun – v tem trenutku največji derbi na svetu.

Prvi so kakopak nogometaši Reala iz Madrida in drugi seveda Barcelone, klubov, ki bosta, če ne bo gromozanskih pretresov, v tej sezoni v španskem prvenstvu znova zasedla prvo in drugo mesto. Se pravi tisti mesti, na katerih sta bila omenjena kluba v zadnjih 12 sezonah kar desetkrat – enkrat, v sezoni 2007/08, se je med njiju na drugo mesto vrinil Villarreal, drugič, v sezoni 2013/14, pa pred oba Atletico iz Madrida. Kar, glede na to, da imata skupno v dosedanjih 85 sezonah kar 56 naslovov in 57 drugih mest, niti ni tako čudno, a po drugi strani tako izrazito boljša od drugih v obdobju znotraj ducata let nista bila še nikdar v zgodovini. Kakor koli, pred jutrišnjo tekmo je v boljšem položaju v zadnjem obdobju sicer v španskem prvenstvu manj uspešen Real, ki ima ob tekmi manj pred Barcelono tri točke prednosti in torej priložnost, da z zmago praktično dokončno zapečati svoj 33. naslov. Po tej bo Barceloni do konca namreč ostalo le še pet tekem, Realu pa šest, zato je jasno, da se Madridčani pretirano ne bi branili niti neodločenega izida, pri čemer jim gre na roko tudi statistika zadnjih domačih ligaških tekem – na stadionu Santiago Bernabeu so namreč neporaženi že 21 tekem zapored. A po drugi strani je imela tudi Barcelona lani še 9 krogov pred koncem kar 12 točk prednosti pred Realom, na koncu pa naslov ulovila z eno samo točko naskoka…

»Matematika nas ne zanima. V mislih imamo le to, da se nam z zmago ponuja lepa priložnost za povratek v boj za naslov,« pred tekmo pravi trener Barcelone Luis Enrique, ki ima, vsaj v tem trenutku kaže tako, še najbolj realno možnost, da se od Barcelonine klopi poslovi z lovoriko, v španskem pokalu, v katerem ga v finalu čaka dvoboj proti Alavesu. Bolj miren že na videz deluje (in je seveda tudi v resnici) njegov kolega na klopi Reala Zinedine Zidane, za katerega je predsednik Florentino Perez pred dnevi zagotovil, da bo, ne glede na to, kaj se zgodi do konca sezone, tudi v naslednji ostal na mestu trenerja kraljevega kluba, ob tem pa ga je v dobro voljo spravila tudi novica, da se je na treninge v moštvo po poškodbi vrnil Gareth Bale.

Valižan bi utegnil po nekaterih napovedih tako celo začeti v prvi postavi, bo pa Real zaradi poškodb še naprej brez centralnih branilcev Pepeja in Varaneja, medtem ko sta pri Barceloni poškodovana Vidal in Rafinha, vprašljiv je Arda Turan, zaradi rdečega kartona pa ne bo enega glavnih adutov Neymarja. V vseh tekmovanjih bo to sicer že 233. uradni el clasico, na dosedanjih pa ima Real 93 zmag, Barcelona 90, 49 tekem pa se je končalo z remijem.