»Vse, kar lahko storimo je, da napadamo, napadamo, napadamo,« je bil jasen pred tekmo trener Barcelone Luis Enrique. In to se je tudi res zgodilo, vendar tisti, ki so mislili, da se lahko ponovi zgodba iz osmine finala, ko so Katalonci uprizorili največji povratek v zgodovini prestižnega tekmovanja, so bili v zmoti. Juventus ni PSG.

Jasno je, vedelo se je, Španci bi imeli precej več možnosti, v kolikor bi zadeli v uvodu, a se to ni zgodilo. Svojo prevlado so uspeli vzpostaviti šele nekje po dvajsetih minutah igre, toda ob napadalni postavitvi domačih so imeli veliko prostora tudi Torinčani. Kljub izostanku zadetkov in izjemni predstavi zadnje vrste Juventusa, je bilo pričakovati, da bo kakšen padel vsaj v drugem polčasu.

Chiellini in njegova neprebojna obrambna vrsta Toda Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves in Alex Sandro enostavno niso popustili. Čeprav so domači na čelu z Neymarjem in Lionelom Messijem oblegali vrata Gianluigija Buffona, do zadetka enostavno ni prišlo. Obramba Juventusa je bila zvezda večera. Dober primer je recimo 56. minuta, ko se je po podaji Ivana Rakitića s svojo zlato levico v priložnosti znašel Messi. Žoga bi verjetno švignila v gol, a jo je delno blokiral Chiellini in švignila je mimo. Španci navkljub neučinkovitosti niso obupali, temveč so začeli še bolj pogosto prihajati v polpriložnosti. Obramba iz Torina pa je še naprej vlivala občutek, kot da ne glede na vse ves čas točno ve, kaj narediti. Podati, umiriti, izbiti. Izbire obrambe so se zdele rutinske. Ko k temu svoje doda še zimzeleni Buffon, lahko tudi Barcelona na zelenici preživi 180 minut brez danega zadetka.